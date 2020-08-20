Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’nda gerginlik

Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’nda ‘okul içi özel ders’ konusunda öğretmenlerin gruplaşması son birkaç yıldır gerginliğe neden olurken, ‘öğretmen nakliyle’ tansiyonun iyice gerildiği iddia edildi. KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Eğitim Bakanlığı’nın bu konuyu bir an önce çözmesi gerektiğini belirtti.

Fehime ALASYA

2018 yılında adı çeşitli iddialara karışan Güzelyurt’ta bulunan Güzelyurt Özgürlük İlkokulu bu yıl da okul zili çalmadan gerginlikle adından söz ettirdi.

Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’nda geçmiş yıllarda ortaya çıkan ‘okul içi özel ders’ konusunda tartışmalarâ adı karışan ve başka okula gönderilen bir öğretmenin yeniden Özgürlük İlkokulu’na naklinin çıkması tedirginliğe neden oldu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, okuldaki tedirginliğin sadece öğretmen nakliyle değil, geçmiş yıllardan günümüze gelen ‘özel ders’ konusunda öğretmenlerin gruplaşması nedeniyle var olduğunu belirtti.

Elcil, Eğitim Bakanlığı’nın olaya ciddi şekilde eğilmesi ve huzursuzluğun ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Sıkıntının 2, 3 yıldır sürdüğünü anlatan Elcil, Bakanlığın geçtiğimiz yıl soruşturma başlattığını, soruşturmanın tamamlanarak Savcılığa gönderildiğini buna karşın Eğitim Bakanlığı’nda görevli Denetleme, Değerlendirme Kurulu Başkanı Havva Dağsever’in dosyayı kaybederek olayı kapatmaya çalıştığını iddia etti.

Elcil: “Okulda uzun süre tamamen koleje hazırlık çalışması yürütüldü, öğretmenler iki gruba ayrıldı. Bu gerginlik okul müdürü ile bazı öğretmenler arasına da yansıdı. Soruşturma ise tamamlandı, Savcılığa gönderildi ama Havva Dağsever olayı kapatmaya uğraştı”

“Havva Dağsever olayı kapatmaya uğraştı”

Sürecin nasıl başladığını anlatan Elcil, “Özgürlük İlkokulu’nda yıllardır evlere yansımayan ve okulda devam eden bir özel ders süreci işliyor. Bu Bakanlık izni ile açılan bir durumdur. Özgürlük İlkokulu’nda nu konu yanlış noktaya sürüklendi. Burada Kemal Dürüst’ün bakanlığı döneminde okula yapılan bir takım ayrıcalıklı yatırımlarla okulun ders düzenlemeleri adeta dershane durumuna geldi. Türkçe, Matematik derslerini birer öğretmen vermeye başladı. Okulda uzun süre tamamen koleje hazırlık çalışması yürütüldü. Bu konu okul içinde de tartışıldı. Bu durum 4’lü hükümet döneminde düzeltildi. Ama öğretmenler iki gruba ayrıldı.

Bu iki öğretmenlerden biri ders veren, diğeri verilmesine karşı çıkan öğretmendi. Bu gerginlik okul müdürü ile bazı öğretmenler arasına da yansıdı.

Olay 2, 3 yıllıktı ama Bakanlık geçtiğimiz yıl Eylül'de soruşturma başlattı. İki öğretmen ve okul müdürüne soruşturma açıldı. Müdür emekli oldu. Soruşturma ise tamamlandı ve Savcılığa gönderildi. Maalesef Havva Dağsever olayı kapatmaya uğraştı.” dedi.

“Havva Dağsever, yalan söyleyip konuyu öteliyor”

Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığın soruşturma başlattığını anlatan Elcil, soruşturmada kadın öğretmenlere taciz iddiası, özel derslerden kaynaklı ortada dönen parayla ilgili yolsuzluk iddiası, polise intikal eden bazı şikayetlerin de bulunduğunu kaydetti.

Elcil, kendisine denetmenlerin devre dışı bırakıldığıyla ilgili iddiaların da yansıdığını dile getirerek, Bakan’ın bu konuda tavır koyması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni eğitim yılına başlarken gerginlik yaşanmasını istemediklerini kaydeden Elcil, var olan soruşturmanın da artık netlik kazanması gerektiğini anlattı.

Elcil, “Bu soruşturma kapsamında 2 öğretmen okuldan alındı ve başka okula gönderildi. Havva Dağsever, yalan söyleyip konuyu öteliyor. Öğretmenler iki gruba bölündü.

Zaten geçmiş yıllarda iki öğretmenin başka okula gönderilmesiyle sorun bitmemişti, huzursuzluk hala var.” şeklinde konuştu.

“Şikayetler aldık ama ortada bir rapor yok, şu anda bu öğretmenlerin suçlu olup olmadığıyla ilgili bir şey söyleyemeyiz”

Geçtiğimiz yıllarda başka okula gönderilen ve bu yıl yeniden Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’na görevlendirildiği için rahatsızlık duyulduğu iddia edilen öğretmenle ilgili de konuşan Elcil, “Şu anda bu öğretmenlerin suçlu olup olmadığıyla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Rapor çıkmadı, öğretmenlerden biri okula geri gönderildi. Bu öğretmen üyem de değil ama eşit davranmak gerek.

Bu öğretmenin okula geri gitmesi konusunda şikayetler aldık. Okuldaki öğretmenler bu öğretmen arkadaşın davranışından rahatsız ama ortada bir rapor yok, bu raporun çıkması gerek.” dedi.

“Eğitim Bakanlığı kaosa oynadı”

Elcil, geçtiğimiz hafta yazılı açıklama yaparak, konuya ilişkin Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurul Başkanı Havva Dağseven ile ilgili iddia ve eleştirilerde bulunmuş, Kurul Başkanı’nın yürüttüğü süreci eleştirerek, Başsavcılığın konuyla ilgili taleplerinin yerine getirilmediğini ileri sürmüştü.

Elcil, Kamu Hizmeti Komisyonu’na Özgürlük İlkokulu’nda soruşturma olmadığı bilgisi verildiğini de savunarak “Haklarında soruşturma açılanların, aklanmaması bir yana, okuldaki sorunu bilerek devamından yana tavır koyan Eğitim Bakanlığı kaosa oynadı. Soruşturmaları sonuçlandırmayarak kötü örnek olan Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı tüm icraatları şaibelidir.” demişti.

Elcil, benzer olayların eski Eğitim Bakanı Kemal Dürüst zamanında da yaşandığını belirterek, bu olayları da “yasa dışı” olarak niteledi, konunun hala takipçisi olduklarını söylemiş, söz konusu olayın da polis tarafından “hasıraltı edilmeye çalışıldığını” iddia etmişti.

Elcil, Kurul Başkanı Havva Dağsever ve Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu “yasadışı uygulamalarda bulunmakla” suçlayarak, sürecin takipçisi olacaklarını söylemiş, “Hiç kimsenin yasalar önünde ayrıcalıklı olamaz” demişti.