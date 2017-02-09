Güzelyurt halkı ‘yeni’ stadına kavuşuyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Güzelyurt halkının yıllardır hasretini çektiği ve sadece futbolun değil, içerisinde atletizm yapmak içinde çağdaş hale getirilen eski adıyla Zafer Stadı, yeni adıyla Üner Berkalp Stadı’nda çalışmalar sona erdi. Stadyum, yarın akşam K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasının açılış maçı olan Binatlı – Baf Ülkü yurdu bölge derbisiyle resmen açılacak.

Hasret sona erdi

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’na Tartan Pist yapmak ve stadyumun çevresini değiştirmek için 2012 yılında dönemin Başbakanı İrsen Küçük ile dönemin Spor Bakanı Kemal Dürüst tarafından Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle protokol imzalanmıştı. Güzelyurt halkının sevinçle karşıladığı bu durum ancak 5 yıl sonra hayata geçirildi. Özellikle okul sporlarında başarılı olan Güzelyurt’lu sporcular antrenman yapma fırsatı bulamıyordu. Yaklaşık 5 ay önce başlayan çalışmalar sona ererken, Stada yapılan yeniliklerde dikkat çekti. Yapılan çalışmalar, titizlikle sürdürüldü.

Açılışı yarın yapılacak

K-Pet Süper Lig ekipleri Baf Ülkü Yurdu ve Binatlı’nın maçlarına ev sahibi yaptığı Üner Berkalp Stadı, yarın açılıyor. Stadın açılışını saat 17.00’de Başbakan Hüseyin Özgürgün yapacak. Uzun süredir yapılması planlanan Tartan Pist açılışının da yapılacağı etkinlikte pistte 100 metrelik sembolik bir yarış yapılacak. Saatler 18.30’u gösterdiğinde ise Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu ligin 18’inci hafta maçını oynayacak. Üner Berkalp Stadı, tarihinde ilk kez bir gece maçına da ev sahipliği yapmış olacak.

YENİDÜZEN yakından takip etti

Üner Berkalp Stadı’nın gerek yapım aşamasında, gerekse yapımdan önce yapılan haberlerle YENİDÜZEN, halkı bilgilendirdi. YENİDÜZEN’in son yıllarda stadyumla ilgili yaptığı haberlerin tarih ve haber başlıklarıyla birlikte listesi şu şekilde;

10 OCAK 2015: “Güzelyurt’a Tartan Pist müjdesi”

30 MART 2015: “Zafer Stadı ‘sil baştan’ yenileniyor”

1 HAZİRAN 2015: “Somut adım yok!”

1 AĞUSTOS 2016: “Spora verilen değer(!)”

25 EYLÜL 2016: “Maçı Yusuf Kaptan’a alın!” (G.Birliği teknik direktörü Hasan Topaloğlu’nun Ülkü Yurdu maçı öncesindeki röportajı)

30 KASIM 2016: “Zafer Stadı’nda çalışmalar sürüyor”

13 OCAK 2017: “Zafer Stadı’na yeni isim”

23 OCAK 2017: “Zafer Stadı’nda sona doğru”

Cahitoğlu: “Üner Berkalp Stadı uluslararası maç yapabilecek hale geldi”

Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, bilgilendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz akşam federasyon yetkilileriyle stada ziyarette bulunduklarını aktaran Cahitoğlu, ışıklarda bir problem olmadığını söyledi. 96 projektörle sahanın aydınladığını belirten Cahitoğlu, stadın çevresinin de güzel olduğunu ifade etti. Şu ana kadar 3 Milyon TL üzerinde yatırım olduğunu kaydeden Hüseyin Cahitoğlu, geçtiğimiz yılın bütçesinden başka kaynak aktarılamadığını için yapamadıkları uzay çatı sistemini bu yılın kaynaklarıyla yapılacağının bilgisini verdi. Spor Dairesi Müdürü Cahitoğlu, yeni ismiyle Üner Berkalp Stadı’nın uluslararası bir stadyum haline geldiğini yineledi. Cahitoğlu, stadın özelde Güzelyurt halkına, genelde ise Kıbrıs Türk halkına hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Berkalp: “Ailece mutlu ve gururluyuz”

Kıbrıs Türk futboluna önemli katkılarda bulunan merhum Üner Berkalp’ın oğlu ve ülkemizin başarılı teknik direktörlerinden Cenk Berkalp, YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktardı. Berkalp, Emeği geçen herkese ve teşekkürlerini iletti. Üner Berkalp isminin sadece Güzelyurt halkı için değil, Kıbrıs Türk futbolunun önemli olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam, böylesi bir durumdan ailece mutlu ve gururlu olduklarını sözlerine ekledi.

Üner Berkalp Kimdir?

Yarın akşam yapılacak açılışla ve oynanacak derbi maçıyla stadın ismi resmen ‘Üner Berkalp Stadı’ olacak. Stadın yeni ismini taşıyan Üner Berkalp, Kıbrıs Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuş, 2015 yılında hayata veda etmişti. 2008 yılında dönemin Yenidüzen Gazetesi Spor Yazarı Hüseyin Kıral ve Rasim Salihoğlu, Berkalp ailesine misafir olmuş ve “Sporcu aileler” bölümünde Berkalp ailesiyle röportaj gerçekleştirmişti. Üner Berkalp, 1965 yılında teknik direktörlük görevine başlamış, 1995 yılında ise kariyerine son vermişti. Berkalp bu süre içerisinde, Doğan Türk Birliği, Yalova, Lefke, Binatlı, Küçük Kaymaklı, Yenicami ve Türk Ocağı takımlarını çalıştırmıştı. Üner Berkalp, bir dönem Milli takım’da da görev yapmıştı. Berkalp, futbolculuk döneminde de Doğan Türk Birliği formasıyla 2 kez gol krallığı, 3 kez de şampiyonluk yaşamıştı.