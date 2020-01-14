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Güzelyurt Gelişim Hoşça Kal adlı albümünü tanıtıyor

Güzelyurt Gelişim Hoşça Kal adlı albümünü tanıtıyor

Ülkemizin önemli müzik gruplarından Güzelyurt Gelişim, Hoşça Kal adını verdikleri CD’leri ile müzik dünyamıza önemli bir eser kazandırdılar.

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Ülkemizin önemli müzik gruplarından Güzelyurt Gelişim, Hoşça Kal adını verdikleri CD’leri ile müzik dünyamıza önemli bir eser kazandırdılar. CD tanıtımı 16 Ocak tarihinde saat 21:00’de, Delfino Cafe & Bar’da gerçekleşecek. Ülkemiz şairlerinden Ayşen Dağlı, Bedia Balses, Bülent Fevzioğlu, Feriha Altıok, Fikret Demirağ, Refet Ergün Erdadaş ve Tamer Öncül’ün şiirlerinin Halil Akansel ve Mustafa Tozakı tarafından bestelenerek ortaya çıkarılan  çalışma 4 yılda tamamlandı. Halil Akansel, Mustafa Tozakı, İzlem Akansel, Hasip Akgürgen ve Sibel Tozakı’dan oluşan grup üyeleri tüm müzikseverleri tanıtım gecesine davet etti.

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