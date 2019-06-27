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Güzelyurt, festivalle renklenecek

Güzelyurt, festivalle renklenecek

42. Güzelyurt Portakal Festivali'nin açılışı yarın gerçekleşiyor.

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42. Güzelyurt Portakal Festivali'nin açılışı yarın gerçekleşiyor.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre festival, 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Festival yarın 19.00’da Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu önünden başlayacak kortejle açılacak. Açılış töreni ve gösteriler 20.30’da gerçekleşecek.

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