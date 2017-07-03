Güzelyurt Festivali sürüyor



40. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında önceki akşam Kango Jumping ve Zuma Party dans gösterisi ve Dördüncü Duvar Halk Müziği konseri etkinlikleri gerçekleştirildi.

Güzelyurt Belediyesinden yapılan açıklamada, Amfi Tiyatro’da gerçekleşen kango jumping ve zumpa party dans gösterilerinin büyük ilgi gördüğü belirtildi.

Festival programı kapsamında Festival Parkı havuz başında Dördüncü Duvar Halk Müziği konseri verildi.