Güzelyurt Bölgesi'nde yarın elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt ve Güzelyurt’tan Yeşilırmak’a kadar olan bölgede kalan tüm köyler ile bu bölgedeki tüm tesis ve su motorları ile Kalkanlı, Yuvacık, Yayla, Bostancı, Akçay, Zümrütköy ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi 08.00-14.00 saatleri arasında kesik olacak.