Güzelyurt Belediyesi XIV. Tiyatro Günleri başlıyor

Güzelyurt Belediyesi XIV. Tiyatro Günleri 13 Nisan Cuma günü Manisa Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nun “Uçurtma’nın Kuyruğu” adlı oyunuyla başlıyor.

Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nin tadilatı nedeniyle tarihleri ertelenen ve 7 farklı oyunun sahneleneceği Tiyatro Günleri’nde oyunların bir kısmı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde ve Güzelyurt Amfi Tiyatro’da yapılacak.

Program kapsamında ilk oyun yarın akşam Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Uçurtma’nın Kuyruğu” adlı oyun yarın akşam (13 Nisan Cuma) saat 20:00’da ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kültür Merkezi’nde halka ücretsiz gerçekleştirilecek.

XIV. Tiyatro Günleri kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 17-18 Mayıs 2018 tarihlerinde “Sevgi Bahçemdeki Ağaç” isimli çocuk oyununu Amfi Tiyatroda saat 10:00’da 20 Nisan 2018 Cuma günü de “Naaş’ı Muhterem” isimli yetişkin oyununu Amfi Tiyatroda saat 19:30’da sahneleyecek.

Tiyatro Günlerine katılmak için ülkemizde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz ve tiyatro ekibi yer aldı.