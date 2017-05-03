Güzelyurt Belediyesi, Manisa’da festivale katıldı

Güzelyurt Belediyesi, bu yıl 477. gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’ne katıldı.

Güzelyurt Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve belediye meclisi üyelerinden oluşan heyet, festivalde çeşitli temaslarda bulundu.

Festivale kapsamında konuk ve kardeş belediyeler onuruna düzenlenen kokteyle de katılan heyete, Manisa’nın simgelerinden oluşan hediyeler verildi.

Manisa’da 477 yıldır süregelen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Sultan Camii minare ve külliyelerinden halka 6 ton şifalı mesir macun dağıtılmasıyla son buldu. (tak)