'Güzelyurt Belediyesi 2018 bütçesi reddedildi!'

Güzelyurt Belediyesi CTP’li Meclis Üyeleri, yazılı açıklama yaparak, belediyenin bütçesinin oyçokluğuyla reddedildiğini duyurdu.

Açıklama şu şekilde;

2018 Mali Yılı Belediye Bütçesi’ni, Kasım 2017’de geçirmesi gereken Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, konuyu ‘teknik eleman yetersizliği’ olduğu gerekçesi ile Belediye Meclisi gündemine ancak üç gün önce getirmiştir. İki toplantıda gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sonucu Güzelyurt Belediyesi bütçesi, Meclis üyelerinden gerekli desteği alamayarak, oy çoklukluğuyla reddedilmiştir.

CTP’li belediye meclis üyeleri olarak kamuoyunun bilgisine getirmek isteriz ki, Belediye Başkanı bugüne kadar yazılı olarak verdiğimiz birçok sorunun yanıtını vermemiş, aylık hesapları meclisin gündemine getirmemiştir. Ayrıca Döner Sermaye ile ilgili çalışan işletmelerin bütçeleri de meclise getirilmemiştir. Son festival harcamaları hakkında sorduğumuz tüm sorular da diğerleri gibi yanıtsız kalmıştır.

Bu şartlar altında bütçeye onay alamayan Belediye Başkanı Özçınar’ı, belediyenin bütçesiz kalmaması adına daha fazla gecikmeden Belediye Meclis üyeleri ile diyaloga davet ederiz.