Güzelyurt açık pazarı yeni yerinde hizmet verecek

Güzelyurt’taki cumartesi açık pazarı, bu haftadan itibaren yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, pazar, Gazi Baf Dayanışma Birliği’nin yeni anıt projesinin mevcut açık pazar alanına yapılacak olması ve halkın güvenliği nedeniyle yeni yerine aktarılıyor.