Güzelyurt açık pazarı yeni yerinde hizmet verecek
Güzelyurt’taki cumartesi açık pazarı, bu haftadan itibaren yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.
A+A-
Güzelyurt’taki cumartesi açık pazarı, bu haftadan itibaren yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, pazar, Gazi Baf Dayanışma Birliği’nin yeni anıt projesinin mevcut açık pazar alanına yapılacak olması ve halkın güvenliği nedeniyle yeni yerine aktarılıyor.
Bu haber toplam 98 defa okunmuştur
Etiketler : Güzelyurt açık pazar
Önceki ve Sonraki Haberler