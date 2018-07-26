Güzellikte estetik ve medical alanda sağlık…

Fehime ALASYA

İş Kadınları Derneği ve Creditwest Bank’ın düzenledikleri ‘İşte Fikrim’ Girişimci Kadın Proje Yarışması’nda üçüncülük aldı. Güzellik bakımıyla başladığı mesleğini medikal alana kaydırdı ve evden çıkamayanların ayağına bu hizmeti götürdü. Yarışma jürisi değerlendirdi ve Sakine Önem’i üçüncülükle ödüllendirdi.

Güzellik uzmanlığı ile başladığı mesleğinde evlere götürdüğü medical (tıbbi) hizmet ile farklı bir boyuta taşıyan You.tiful Güzellik Salonu Direktörü Sakine Önem, iş yaşamında mücadeleci bir kadın…

El ve ayak bakımı, topuk, nasır bakımı, tırnak, mantar gibi sorunlara küçük medikal dokunuşlarla evden çıkamayan ve bakıma muhtaç kişilerin ayağına hizmet götüren Önem, bu doğrultuda kullanılacak ürünler, yapılacak olan bakım ve tedavi gibi konularda destek veriyor.

Birçok insanın hayatına küçük dokunuşlarda bulunan Sakine Önem, adanın her yanına hizmet götürüyor.

14 yıldır güzellik uzmanlığı yapan Sakine Önem, son iki yıldır kendini medical (tıbbi) alanda geliştirmek için çaba sarf ediyor, eğitim alıyor, yatırım yapıyor, birçok mücadele veriyor.

El ve ayak bakımında insanların ayağına medical (tıbbi) hizmet götürmekte verdiği mücadelede en büyük maddi destekçisi ise İş Kadınları Derneği’nin organize ettiği ‘İşte Fikrim’ yarışması…

Verdiği bu mücadelede yolu İş Kadınları Derneği’nin organize ettiği ‘İşte Fikrim’ yarışmasıyla kesişen Önem, hayallerine daha kolay ulaşmanın yolunu bulduğunu anlattı.

Kadınların ekonomik özgürlüklerine kavuşması ve baş koyduğu yolda profesyonel olarak ilerlemesinin hem şahıslarına hem de topluma son derece faydalı olacağına inanan Önem, bu uğurda çalışmaya devam ediyor.

“İşimi severek yapıyorum”

Bu işe nasıl başladığını anlatan Önem, ADRES okuyucuları için sektördeki birçok önemli noktaya değiniyor;

Önem, sektördeki sıkıntılar, işinin zorlukları ve güzellikleri gibi birçok detayı bizlerle şöyle paylaşıyor:

“Ailevi nedenlerle üniversite okuyamadım, bir meslek sahibi olmak istedim ve gazetede gördüğüm güzellik salonu münhali ile bu meslekle tanıştım, şimdi de medikal alanına yöneldim.

14 yıldır güzellik uzmanlığı yapıyorum ama son 2 yıldır medical bakıma geçtim. Yurt dışında eğitim aldım, ardından tecrübelerimle birlikte hızlıca bu eğitimleri tamamlayıp adaya geldim.

Bu sektöre yöneldiğim için çok da mutluyum.

Yurt dışında bu olay çok yaygın… Güzellik salonum var fakat bunun dışında aldığım eğitim ile de evlere gidip sağlık açısından el-ayak bakımına ihtiyacı olan kişilerin ayağına hizmet götürüyorum. Yani bunu daha profesyonel ve alanında uzman ürünler, cihazlarla yapmak istedim ve öyle de yapıyorum.”

“BU PROJEYİ KAZANMIŞ OLMAM ÇOK ÖNEMLİ”

“Bu işi uzun zamandır yapıyordum, bankam aracılığıyla ‘İşte Fikrim’ yarışmasına katıldım ve üçüncülük aldım.

Sunduğum projede hastaların ayağına götürmek istediğim bu hizmeti anlattım, daha önceden de gittiğim hastalarımın memnuniyetini anlattım ve dereceye girdim.

Mantarlı bir tırnakta çalışırken vakumlu bir cihazda çalışmak gerekiyor, bu yüzden ciddi de bir maliyeti var. Bu projeyi kazanmış olmam bu anlamda çok önemli. Ayrıca kadınların ekonomik özgürlüklerine kavuşması ve baş koyduğu yolda profesyonel olarak ilerlemesi hem şahsımıza hem de topluma son derece faydalı olacak.”

“İLK HEDEFİMİZ ESTETİK, MEDİCAL (TIBBİ) ALANDA İSE SAĞLIK…”

“Güzellik uzmanlığında ilk hedefimiz estetik, medical alanda ise sağlık… Fakat ben yıllardır güzellik uzmanlığında da sağlığı ön planda tutuyordum. Bir tırnağa oje sürerken sağlıklı olması benim için çok önemliydi. Eğer bir tırnakta mantar varsa önce onun tedavi edilmesi gerektiğini anlatıyor sonra oje bölümüne geçiyordum. Zaten medicale kaymıştım… Bu sayede yaşlı, bakıma muhtaç, yatalak veya engelli gibi dışarıya çıkmakta zorluk yaşayan kişilerin ayağına gidip bakım yapıyorum.”

“YAŞLILARLA ÇALIŞMAK HEM RİSKLİ HEM ÇOK ZEVKLİ…”

“Yaşlı birine bakım yapmak, yeni doğmuş birine bakım yapmak kadar zordur. Çok risklidir ve çok dikkatli titiz çalışmak lazım. Diyabetli bir hastanın bakımında kesinlikle en ufak bir kanama bile yapmamanız gerek, hem özenli hem de titiz çalışmamız mecburi… Bunlar işimizin zor yanı gibi görünse de yaşlılarla çalışmak çok ama çok zevkli, onların tatlı sohbetine ortak olmak, geçmiş yaşam anılarını dinlemek, anlattıkları güzel hikâyelerle hüzünlenip neşelenmek bu mesleğin en güzel yanları olsa gerek…”

“DANIŞTIĞIMIZ DOKTORLAR VAR”

“Kuaförlükle alakalı evlere hizmet götürmüyorum, evlere hizmet daha çok medikal, tıbbi… Bizi aşan tıbbi durumlar oluyor, bunları danıştığımız doktorlar var, onlarla iletişim içerisindeyiz.

Birlikte çalıştığımız, sürekli iletişim içinde olduğumuz doktorlar var ve bu giderek yayılıyor.

Herkesin kulvarı çok farklıdır, ben sınırlarımı biliyorum, sırf para kazanmak için hiçbir zaman üstüme düşmeyen tedavi veya muayenelere girmiyorum.

Ben doktor değilim, ona göre neler yapabileceğimi biliyorum.”

“GÜVEN KAZANMAK ZOR OLSA DA…”

“Toplamda 7-8 eve hizmet götürüyoruz, çok uzaklardan duyup bizi arayanlar oluyor.

En çok zorlandığım nokta canı yanan ve zor durumda olan insanlara müdahalede bulunmak. Ama o insanların acısını dindirecek olmamın düşüncesiyle cesaret toplayıp işimi yapıyorum.

Kimi zaman kötü tecrübe edinmiş kişiler bize ilk başta güvenmiyor, korkuyor, o güveni kazanmak, zor olsa da sonrasında memnuniyeti sağladığımızı görmek çok güzel.”