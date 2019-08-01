Güzel ve çirkin

Memlekette hiç mi güzel bir şey olmaz!

Adi suçlardan, uyuşturucuya, tetikçilikten, mafya ilişkilerine, rüşvete… Arazilerin peşkeş çekilmesinden sağlık sorunlarına… Hep çirkin şeyler…

Bir Batı Nil Virüsü derdi çıktı şimdi…

Sivrisinek ısırmasıyla bulaşan ve ölüme kadar giden… Küçülen ve de kirlenen dünyanın getirileri…

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Dün de bir polis şiddeti yansıdı sosyal medyaya…

Ercan Havaalanı’nda olduğu belirtilen görüntüde polislerden biri bir sivili yerde çekiştirdikten sonra tekmelemeye başlıyor…

Yanındaki polisler engel olmaya çalışır gibi ama tekmelemeye izin verecek kadar! “Sarhoştu, küfür etti” açıklaması geldi polisten… Eee! dövmek, işkence mi etmek gerek!

Sağlıkçı oldukları görülen kişiler de var ama yerde baygın yatan adama acil bir müdahale yapılacak gibi durmuyor. 28 saniyelik videonun ardından müdahale yapılıp yapılmadığı belli değil ama o an için görüntüde öyle bir şey yok.

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Araziler, doğal zenginlikler peşkeş çekilmeye devam ediyor… Esentepe’de de deniz kenarı dünya harikası sahillerimizden biri bir şirkete 35 yıllığına kiralanmış. Esentepe Belediyesi, araziyi İçişleri Bakanlığı’ndan almış, o da araziyi bütçe yok gerekçesiyle özel şirkete vermiş. İçişleri Bakanlığı’nın haberi olduğunu iddia ediyor Belediye Başkanı ama Bakanlık “haberim yok, Belediye orasını başkasına devredemez” diyor. Hangisi doğru söylüyor acaba! Sözleşmede özel şirketin orasını 35 yıl hiçbir kuruma hiçbir ödeme yapmadan işletecek olması varken... Oh ne âlâ…

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Aslında bu örnek de şimdiye kadar ‘teşvik’ adı altında başka biçimlerde yapılan peşkeşlerden sadece biri… Burada da anayasa hatırlatılarak denizin halka açık olacağı söyleniyor her zaman olduğu gibi! ama halk denize gireceği zaman 50 TL’yi öderse kapılar tabii ki açılacak!.. Denizler halka o zaman açık olacak!

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Bizdeki gelişmeler Türkiye’de de oluyor… Meşhur ve o da doğa harikası Kaz Dağları yabancı bir maden şirketinin emrine veriliyor… On binlerce ağaç kesiliyor, Kaz Dağları ‘yolunmuş kaz’ halini alıyor, maden şirketi yetkilisi “Türkler güzel taş taşır” diye konuşuyor, köylüler, sivil toplum örgütleri, duyarlı insanlar direniş başlatıyor… Bu durum bizi de rahatsız ediyor… Dünyanın herhangi bir yerinde aynı tür bir gelişmede olacağı gibi…

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Hiç mi güzel bir şey olmuyor derken Taşkent Doğa Parkı boynunu yükseltiyor aradan… Vay be dedirtiyor ve şaşırtıyor; Karşılıksız doğaya yapılan katkıyla kafalarda soru işareti yaratıyor… Böyle bir girişime pek rastlanmıyor çünkü… 1190’ı ara, “evimde örümcek var, yılan var ne yapayım” diye sor, sana yardımcı olsunlar veya gelsinler bir yerde sıkışıp kalan hayvanı doğaya ulaştırsınlar…

Yaralı baykuşu, kaplumbağayı, şahini iyileştirsinler, doğaya salsınlar… Deli mi bunlar… Bilmem ama aynen böyle oluyor işte… Güzel şey mi arıyorsunuz, işte bu.