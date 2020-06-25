"Güzel Sanatlar Sergisi 2020” YDÜ'de...

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri tarafından “Güzel Sanatlar Sergisi 2020” açıldı

Resim, baskı resim, heykel, seramik ve grafik alanlarından örneklerin yer aldığı yaklaşık 100’e yakın zengin içerikli eserin sergilendiği serginin açılışı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda sosyal mesafe kuralına uyarak açıldı.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sergi açılışında YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap ve katılımcılar ile birlikte serginin kurdelesi kesilerek sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi 6 Temmuz’a kadar 08.00-16.00 saatleri arası YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.