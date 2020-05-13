Güzel buluşma buzları eritti

Başbakan Ersin Tatar'ın Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ziyareti sırasında ilginç bir gelişme yaşandı.

Ersin Tatar, sosyal medyada paylaştığı bir görsel nedeniyle polise şikayet ettiği Akademisyen Senih Çavuşoğlu ile karşılaştı. Başbakanlık yetkililerinden elde edilen bilgiye göre sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Çavuşoğlu, bölümünde “yüz siperlerinden” birini Başbakan’a takdim etti.

Sosyal içerikli buluşma “Tatar-Çavuşoğlu barıştı” dedirtti.

Neler olmuştu?

Grafiker - Görsel Sanatlar Öğretim Üyesi Senih Çavuşoğlu, sosyal medyadaki foto-montajı nedeniyle Başbakan Ersin Tatar tarafından polise şikayet edilmişti. Ersin Tatar, bu yönde polise şikayetçi olduğunu doğrulamış, “Bu ülkenin başbakanını deli gibi gösteremez” mealinde konuşmuştu.

Özellikle siyasilere yönelik foto-manipülasyon, illüstrasyon ve montajları ile tanınan sanatçı Senih Çavuşoğlu, çoğunlukla İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth figürünü kullanarak Kıbrıs gündemini mizahi bir bakışla irdeliyor . Senih Çavuşoğlu yakın geçmişte bu çalışmalarından oluşan bir de sergi açmıştı. Grafiker Senih Çavuşoğlu, grafik ve mizah hayatında ilk kez bir sosyal medya paylaşımının polise şikayet edildiğini belirtmişti. Senih Çavuşoğlu şu paylaşımda bulunmuştu: "Bugün şikayet üzerine ifade için polise çağrıldım. Şikayetçi kraliçe değil, bir başka baş siyasetçi. Olayla ilgili gelişmeler hakkında sizleri kesinlikle bilgisiz bırakmayacağım. Şimdilik bu kadar çünkü Tanrılar Çıldırmış Olmalı filmini tekrar izlemek istiyorum. Bu süreçte beden ve akıl sağlığına çok dikkat etsin lütfen."