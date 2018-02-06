Güvercinlik’te 150 gram uyuşturucu...

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Güvercinlik köyünde uyuşturucu alışverişi yapılacağı yönünde aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Güvercinlik köyüne giden narkotik ekipleri 150 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirirken konu uyuşturucu maddeleri kimin veya kimlerin alacağını öğrenmek için pusu görevine başladı. Pusu görevinde bulunan narkotik ekipleri konu maddeleri almaya gelen A.U ile S.A.H ise suç üstü tespit ederek tutukladı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı A.U ile S.A.H aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Ağaç altında gizlenmiş uyuşturucu zulası...

Meselenin tahkikat memuru Cüneyt Arkın, 4 Şubat tarihinde alınan bir bilgide Güvercinlik köyü futbol sahası önünde uyuşturucu alışverişi yapılacağının öğrenildiğini söyledi. Konu bölgeye gidildiğini belirten Arkın, yapılan kontrolde ağaç altında gizlenmiş şekilde streç naylonlar içerisinde yaklaşık 150 gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Daha sonra konu uyuşturucu maddeyi kimin veya kimlerin almaya geleceğinin tespiti için pusu görevine başlandığını belirten Arkın, zanlı S.A.H yönetimindeki MU 968 Z plakalı aracın konu yere geldiğini ve zanlı A.U ise kiralık araçtan inerek konu maddeleri bulunduğu yerden alırken tespit edildiğini açıkladı. Arkın, zanlı A.U “Dur” ihtarına uymayarak konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri yere atıp kaçmaya başladığını ancak 70 metre ileride makul güç kullanılarak yakalanıp alıkonulduğunu belirterek, zanlı S.A.H ise araçtan indirildiği sırada kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak zanlı S.A.H da tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Arkın, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı A.U ile S.A.H tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.