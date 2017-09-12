Güvercinlik köyünde kan bağışı kampanyası

Sağlık Bakanlığı’nın gezici otobüsle gerçekleştirdiği kan bağış kampanyası Güvercinlik köyünde yapıldı.

Geçtiğimiz Pazar gerçekleşen bağış etkinliğinde 33 ünite kan toplandığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kampanyaya Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Bakanlık Müsteşarı Kemal Deniz Dana da katıldı.

Etkinlikte vatandaşla sohbet eden Sucuoğlu, bölge halkına teşekkür ederek, kan bağışlamanın önemini anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Kızılay Derneği’nin Sağlık Bakanlığı’na hibe ettiği kan toplama otobüsüyle gerçekleştirilen etkinliklerin süreceği belirtildi.