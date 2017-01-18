ESRA AYGIN

Kıbrıs’taki iki taraf ve garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’tan teknokratlar bugün İsviçre’de bir araya gelerek güvenlik ve garantiler üzerinde çalışmaya başlıyor.

Kıbrıs Konferansı çerçevesinde Mont Pelerin’de yapılacak teknik çalışmada, federal Kıbrıs’taki güvenlik ihtiyacı dört kategoride ele alınacak:

- Anlaşmanın uygulanması ve uygulamanın gözetimi

- Tüm vatandaşların kendini güvende hissetmesi için yargı ve poliste yapılması gerekenler

- Anayasal güvenceler

- Dış tehditlere karşı güvenlik, ve garantörlerin rolü

Teknik uzman grubu, bu çerçevede, tüm bu kategorilerdeki güvenlik ihtiyaçlarını ve bunlara karşı alınabilecek alternatif önlemleri listeleyecekler. Kıbrıs Türk tarafının uzman grubu Baş Müzakereci Özdil Nami, Kıbrıs Rum tarafının uzman grubu ise Baş Müzakereci Andreas Mavroyiannis başkanlığında çalışacak.

Birkaç gün sürmesi öngörülen çalışmanın olumlu geçmesi durumunda, sonuçlar çok büyük ihtimalle Ocak sonunda Cenevre’de yapılacak siyasi düzeydeki toplantıda değerlendirilecek. Toplantının başbakanlar düzeyinde olması bekleniyor.

Çalışmada özel gözlemci statüsü ile yer alacak olan Avrupa Birliği’ni, Cenevre BM ofisindeki AB delegasyonunun başında bulunan Peter Sørensen temsil edecek. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker’in Kıbrıs’taki özel temsilcisi Peter Van Nuffel’ın da Mont Pelerin’deki çalışmalara katkı yapmak için hazır olacağı bildirildi.