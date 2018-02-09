‘Güvenlik zafiyeti’ sorgulanıyor

Merkezi Cezaevi’nden önceki gün akşam saatlerinde firar eden Süleyman Yılkar’ın Kıbrıs’ın güneyine kaçtığı belirlendi, diğer zanlı Aliser Eymirov’un yeri ise henüz tespit edilemedi.

GÜVENLİK EKSİKLİĞİ GÖZE ÇARPTI… Firarın ardından Merkezi Cezaevi’ndeki ‘güvenlik zafiyeti’ de yeniden gündeme geldi. Çöp dökmek için iç avluya çıktıkları sırada firar eden her iki zanlının kaçış noktası, YENİDÜZEN tarafından görüntülendi. Söz konusu alanda ciddi güvenlik eksikliği göze çarptı

2011’DEN BUGÜNE CEZAEVİNDEN KAÇAN 6. FİRARİ… Yılkar ve Eymirov’un firari ile son 7 yılda Merkezi Cezaevi’nden firar eden mahkum veya zanlı sayısı da 6’ya yükseldi. Bu süre zarfında 4 zanlı da Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücresinden firar edip, daha sonra yakalandı.

İçişleri Bakanı Baybars: Yılkar güneyde, Eymirov’un yeri tespit edilemedi… İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Merkezi Cezaevi’nden firar eden mahkumlardan Süleyman Yılkar’ın yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine kaçtığının tespit edildiğini açıkladı, firar eden diğer mahkum Aliser Eymirov’un yerinin ise henüz tespit edilemediğini dile getirdi

Ayşe GÜLER

Merkezi Cezaevi’nden önceki gün akşam saatlerinde firar eden Süleyman Yılkar’ın Kıbrıs’ın güneyine kaçtığı belirlendi, diğer zanlı Aliser Eymirov’un yeri ise henüz tespit edilemedi.

Firarın ardından Merkezi Cezaevi’ndeki ‘güvenlik zafiyeti’ de yeniden gündeme geldi.

Çöp dökmek için iç avluya çıktıkları sırada firar eden her iki zanlının kaçış noktası, YENİDÜZEN tarafından görüntülendi.

Söz konusu alanda ciddi güvenlik eksikliği göze çarptı, mahkumların kaçmasına davetiye çıkarıldığı da gözlemlendi.

Polis, kaçan zanlıları bulmak için özellikle geçiş noktalarındaki güvenlik önlemlerini artırsa da dün gün boyu süren çalışmalar sonuç vermedi.

Öte yandan yaşanan olayla ilgili Merkezi Cezaevi’nde görevli 2 gardiyan hakkında da soruşturma başlatıldı.

Kaçış anına ilişkin kamera görüntüleri hem polis hem de Merkezi Cezaevi yönetimi tarafından inceleniyor.

Yapılan incelemenin ardından Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebi’nin İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a rapor sunacağı da öğrenildi.

BM de devrede…

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Merkezi Cezaevi’nden firar eden mahkûmlardan Süleyman Yılkar’ın yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine kaçtığının tespit edildiğini açıkladı, Birleşmiş Milletler yetkilileriyle temas kurularak, gerekli girişimlerin başlatıldığını ifade etti.

Baybars, firar eden diğer mahkûm Aliser Eymirov’un yerinin ise henüz tespit edilemediğini dile getirerek, polisin başlattığı soruşturma ve araştırmanın devam ettiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Başkanı, Emekli Başsavcı Muavini Hakkı Önen ise firar eden mahkûmlardan Süleyman Yılkar’ın Kıbrıs’ın güneyine geçtiğine dair bilgi ve tespit olduğunu açıkladı, olayın yaşandığı andan itibaren Kıbrıs’ın güneyindeki polisle işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Kamera görüntüleri inceleniyor

Öte yandan Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç, firarilerin nasıl kaçtıklarına veya güvenlik zafiyeti olup olmadığına dair araştırmanın sürdüğünü söyledi, kamera görüntüleri incelemesi sonrası hazırlanacak raporun İçişleri Bakanlığı’na sunulacağını kaydetti.

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı ise, olayla ilgili iki gardiyan hakkında soruşturma başlatılacağını söyledi, yaşananları anlattı.

Kaçış noktasında ciddi güvenlik eksikliği var

YENİDÜZEN, firar eden zanlıların kaçtığı noktayı görüntüledi.

Her iki zanlının kaçtığı, çöplerin döküldüğü alan Merkezi Cezaevi’nin ‘ziyaretçi giriş kapısının’ hemen yakınında bulunuyor.

Söz konusu alanın güvenlik konusunda ciddi zafiyeti bulunuyor.

Yalnızca çöplerin döküldüğü alanının tellenmesi, bahçedeki diğer noktalarla ilgili güvenlik önlemi alınmaması ‘kaçış’ ihtimalini güçlendiriyor.

Yapılan uygulama, mahkum veya tutukluların kolayca kaçması, firar etmesine davetiye çıkarıyor.

2 kez polis nezaretinden kaçtı

Öte yandan hırsızlık suçundan birçok sabıkası bulunan Süleyman Yılkar’ın daha önce de 2 kez polis nezaretinden kaçtığı ortaya çıktı.

Yılkar, her iki firarında da yakalandı.

Her iki zanlı da birlikte suç işlemişlerdi…

Kayıplara karışan her iki firari Lefkoşa Çağlayan Bölgesinde faaliyet gösteren, İtimat Otobüs İşletmelerine ait ofisin kapısını kırarak içeriden bankalara ait çekler ve gümrük dairesine ait torbaları çaldıkları iddiasıyla tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars:

Yılkar güneyde, Eymirov’un yeri henüz tespit edilemedi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Merkezi Cezaevi’nden firar eden mahkumlardan Süleyman Yılkar’ın yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine kaçtığının tespit edildiğini açıkladı, Birleşmiş Milletler yetkilileriyle temas kurularak, gerekli girişimlerin başlatıldığını ifade etti.

Baybars, firar eden diğer mahkum Aliser Eymirov’un yerinin ise henüz tespit edilemediğini dile getirerek, polisin başlattığı soruşturma ve araştırmanın devam ettiğini kaydetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baybars, firar ile ilgili gerekli iç soruşturmanın da devam ettiğini aktardı.

Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Başkanı Hakkı Önen:

Yılkar’ın Güney’de olduğu tespiti var

Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Başkanı, Emekli Başsavcı Muavini Hakkı Önen, firar eden tutuklulardan Süleyman Yılkar’ın Kıbrıs’ın güneyine geçtiğine dair bilgi ve tespit olduğunu açıkladı, olayın yaşandığı andan itibaren Kıbrıs’ın güneyindeki polisle işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç:

Kamera görüntüleri inceleniyor, rapor Bakanlığa sunulacak

Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç, firarilerle ilgili olarak yeni bir gelişme yaşanmadığını, nasıl kaçtıklarına veya güvenlik zafiyeti olup olmadığına dair araştırmanın sürdüğünü söyledi.

YENİDÜZEN’e kısa bir bilgi veren Çebiç, kamera görüntüleri incelemesi sonrası hazırlanacak raporun İçişleri Bakanlığı’na sunulacağını da kaydetti.

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı:

2 gardiyanla ilgili soruşturma açılacak

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, olayla ilgili iki gardiyan hakkında soruşturma başlatılacağını söyledi, yaşananları anlattı.

Kayalı, mahkum veya zanlıların saat 19.15’te koğuşlarda olma zorunlulukların olmadığını, söz konusu kişilerin müdürün bilgisi dahilinde çöp dökmek için iki gardiyan eşliğinde cezaevinin avlusuna çıktığını belirtti.

Söz konusu işlemin rutin olarak her akşam yapıldığını, mahkum veya tutukluların gardiyan eşliğinde cezaevinden bir araçla dışarıya çıktıklarını ifade eden Kayalı, çöp boşaltma işleminin ardından da cezaevine girildiğini kaydetti.

Kayalı, önceki akşam yaşanan olayı da özetledi: 2 mahkum, gardiyan eşliğinde çöp boşaltmak için bir araçla dışarıya çıktı. Bu rutin bir işlemdir. Bu sırada mahkumlardan biri koşmaya başladı, gardiyan da arkasından koşmaya, mahkumu yakalamaya çalıştı. Diğer mahkumu içeriye gönderdi. Mahkum içeriye doğru yürüyerek, gardiyanı yanılttı, o da kaçtı.

2011’den bugüne cezaevinden kaçan 6. firari…

Cezaevinde, hastanede, araca bindirilirken firar ettiler…

Yılkar ve Eymirov’un firari ile son 7 yılda Merkezi Cezaevi’nden firar eden mahkum veya zanlı sayısı da 6’ya yükseldi.

Bu süre zarfında 4 zanlı da Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücresinden firar edip, daha sonra yakalandı.

2011 yılında hırsızlık suçundan mahkum olan Erdal Dağcı, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nda temizlik yaparken firar etmiş, sınırı geçmeye çalıştığı sırada Metehan geçiş noktasında gardiyanlar tarafından yakalanmıştı.

‘Irza geçme’, ‘ev açma’, ‘vahim zarar’ ve ‘ciddi darp’ suçlamasıyla cezaevinde hükümsüz tutuklu olan Ayhan Aydın, Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarılmak üzereyken, mahkeme binasından kaçmış, Haspolat’ta yakalanmıştı.

Hatırlanacağı üzere 2015 yılında çalışmak üzere götürüldüğü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden 3 Nisan tarihinde firar eden 35 yaşındaki mahkum Yavuz Erten kayıplara karışmıştı.

Polis, Merkezi Cezaevi’nde Ağustos 2014’ten beri hükümlü tutuklu olarak bulunan mahkum Yavuz Erten’in izine günlerce yapılan çalışmalara rağmen rastlayamamıştı.

Öte yandan 2016 yılında ise hırsızlık suçundan tutuklanan Adem Yılmaz isimli zanlı Mağusa Mahkemesi’nden cezaevine sevk edilmek üzere araca bindirilirken kaçmış, günler sonra Girne’de tespit edilerek tutuklanmıştı.

Bununla birlikte aynı yıl Lefkoşa'da Lal Kuyumculuk ve Erdinç Kuyumculuk'ta art arda yaşanan soygun olaylarıyla ilgili tutuklanan M.E, M.R, A.N ve S.R. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunan İran uyruklu 4 zanlı, hücrenin havalandırma boşluğundan firar etmişti.

4 zanlı daha sonra ara bölgede yakalanmıştı.