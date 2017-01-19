İsviçre’de Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde “Güvenlik ve Garantiler” konusunun ele alındığı Beşli Konferans bugün devam ediyor.

Cenevre'deki mutabakat uyarınca, Kıbrıs’taki taraflarla garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’den çalışma gruplarının katıldığı konferansta bugünkü çalışmalara Kıbrıs (kuzey) saatiyle 11.00’de başlanıyor. Kıbrıs (kuzey) saatiyle 15.00-16.00 saatleri arasında ara verilecek konferansın 20.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.

Mont Peleri’nde dün başlayan ve 3 gün sürmesi öngörülen konferansın bugünkü bölümünde, “tarafların güvenlik ve garantilerle ilgili pozisyonlarını listeleme çalışması”na devam edilecek.

Katılımcıların, ilk bacağı dün yapılan konferans sırasında, çok sayıda ikili toplantı yaptığı ve görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş de, Beşli Konferans çerçevesinde sürdürülen çalışma grubu faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere dün gece Cenevre’ye gitti.

KIBRIS TÜRK TARAFINI NAMİ TEMSİL EDİYOR

Kıbrıs Türk tarafını temsil eden Müzakereci Özdil Nami’ye konferansta Sözcü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven eşlik ediyor.

Kıbrıs Rum tarafının, Müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığındaki bir ekiple katıldığı konferansa Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığında bir heyet katılıyor.

LİDERLER GELECEK HAFTA BULUŞUYOR

Bu arada, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in gelecek hafta yeniden bir araya gelmesi öngörülüyor.

Liderlerin, 20 Ocak’ta sona ermesi beklenen çalışma grupları çalışmasının ardından Beşli Konferans’ın siyasi seviyeye yükselme konusunu ele alması bekleniyor

Beşli Konferans’ın dün başlayan ikinci oturumunun, 3 gün sürmesi ve konferansın, ay sonu veya şubat başı, sonuca götürecek nihai kararın verilmesinin beklendiği siyasi seviyeye yükselmesi öngörülüyor.

TÜRKEŞ CENEVRE’DE

Öte yandan TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Beşli Konferans çerçevesinde sürdürülen çalışma grubu faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere dün gece İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, konuyla ilgili bir soruyu yanıtında, "Kıbrıs'la ilgili koordinasyon işlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kıbrıs Konferansı çerçevesinde sürdürülmekte olan çalışma grubunun faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere Cenevre'de bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIK AMACIYLA ARA

Cenevre’de 9-11 Ocak tarihlerinde gerçekleşen 3 günlük yoğun müzakerelerin ardından Kıbrıs’taki taraflar ve 3 garantörün katılımıyla 12 Ocak’ta başlayan konferansa, Yunanistan’ın hazırlık talebiyle 18 Ocak’a kadar ara verilmişti.

Taraflar, yaptıkları ortak açıklamada, çalışma gruplarının dün başlayan ve 3 gün sürmesi öngörülen konferansta, “spesifik sorunları ve onları çözmek için gereken enstrümanların” tespit edilmesine yönelik çalışma yapacağını belirtmişti.

Bu arada Kıbrıs sorunuyla ilgili diğer 5 başlıkta uzlaşılamayan konularla ilgili müzakerelerin de devam edeceği açıklanmıştı.