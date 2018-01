YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Veri depolama, bilgi teknolojilerinin icadından bu yana oldukça ciddi bir sorun olarak kullanıcıları meşgul etmekte. Bu noktada her geçen gün daha güvenli ve daha yüksek kapasiteye sahip teknolojiler geliştirilme ve kullanıcıların hizmetine sunulmakta. Modern zamanlarda verinin erişilebilirliği ise bambaşka bir boyut kazanmış durumda ki, dünyanın her yerinden ve her zaman erişilebilen veri depolama alanları, şu anda ev kullanıcıları tarafından dahi aktif biçimde kullanılıyor. Pekiyi verilerinize her yerden ve her zaman nasıl ulaşabilirsiniz?

Elbette internet ile. Sahip olacağınız herhangi bir dedicated server üzerinden kendinize ait verilere dilediğiniz yerden erişebilir, verileri değiştirebilir, iş ortaklarınızın bu verilere sizin gibi erişebilmesini sağlayabilirsiniz. Günümüzde maliyetleri oldukça düşmüş olan kiralık sunucu çözümlerini kullanabilir. İçerisinde yalnızca sizin verilerinizin barındırıldığı ve güvenlik seviyesi sizin belirlediğiniz standartlarda olan bir dedicated sunucu ile güvenli ve verimli veri depolama imkanına sahipsiniz.

Firmanızda veya evinizde bir bilgisayar üzerinde verilerinizi saklayabilirsiniz. Bu verileri günlük olarak sabit disklere yedekleyebilir, manuel olarak verinin güvenliğini sağlamaya çalışabilirsiniz. Oysa sahip olacağınız makinelerin veri trafiği güvenliği riski hiç de küçük olmamakla birlikte, donanımsal sorunlar da muhtemeldir. Bu durumda aldığınız yedeklerin bir yedeği daha olmayacak ve muhtemelen verilerinizi sonsuza kadar yitireceksiniz. Oysa dedicated server kullanarak, kiralık sunucu hizmeti veren firmaların dedicated sunucu kullanıcılarına sunduğu yedekleme hizmetinden otomatik olarak faydalanabilirsiniz. Veri merkezlerinin yüksek nitelikli güvenlik duvarlarından faydalanabilir ve donanımı siz korumak durumunda da kalmazsınız. Böylece bilgisayarlarınızın güvenliğini veya verinin güvenliği sağlamak için verdiğiniz çabaya gerek kalmayacak ve bu alanda kullandığınız enerjinizi işinizi geliştirmek için kullanabileceksiniz.

Ayrıca dedicated server satın alınması gereken bir hizmet değildir. Servis sağlayıcılardan kiralık sunucu biçiminde edinilip, kullanım süreniz boyunca dedicated sunucu güvenlik özelliklerinden limitsiz biçimde faydalanabilirsiniz. Ek depolama alanı ihtiyaçlarınız firmalar tarafından karşılanabileceği gibi, donanım yenileme, bakım ve onarım gibi maliyetleri de üstlenmezsiniz. Günümüzde veri depolama için en doğru yöntem hiç şüphesiz uzak sunuculardır. Erişilebilir ve güvenli sistemlerden faydalanmak için siz de hemen harekete geçin, kritik yedeklemelerinizi güvenle saklayın.