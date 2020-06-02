“Güvenli, çağdaş, bilimsel eğitim için planlama yapılmalı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, sağlık ön planda tutularak paydaşlarla birlikte güvenli, çağdaş, bilimsel eğitim için planlama yapılması gerektiğini vurguladı.

Eylem konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı eğitimde ve okullarda yaşanan sorunları görmezden gelmekle ve yaşanan salgın geçmiş, tehlike bitmiş gibi tek başına kararlar üretmekle suçladı.

Açıklamasında, okul binalarının yetersiz olduğunu dile getiren Eylem, şöyle devam etti:

“Maddi koşullar göz önüne alındığında önümüzdeki öğretim yılında devlet okullarına kayıt artacaktır. Tüm akademik yıl boyunca bizzat bakanlık yazısıyla kayıt yapılan ortaokul lise ve kolejlere görünen o ki kayıt artacaktır. Bu konuda bakanlık ne yapacaktır? Öğrenciler yine okullara sığmayacaktır, okul yapımı için bakanlığın ivedi hangi somut girişimi vardır?

30 Nisan’dan beri istişarelerimiz devam etmekte ve önümüzdeki yılın planlanması için bakanlığa birlikte çalışma önerisi yapmaktayız. Ancak yasa gereği zorunlu olmasına rağmen bakanlık tek başına kararlar üretip hiçbir istişarede bulunmadan sınav tarihleri ilan etmiştir. Yasa hiçe sayılarak verilen bu kararlarda oluşacak sıkıntıların bedelini öğretmen ve idarecilerimiz ödemeyecektir.”

“NAKİLLERLE İLGİLİ SÜREKLİ SORUN ÇIKIYOR”

Öğretmen nakilleriyle ilgili sürekli problemler çıktığını ve Öğretmen Nakil Tüzüğü gereklerinin yerine getirilmediğini söyleyen Eylem şunları kaydetti:

“Öğretmen nakilleri tüzüğe uygun olacak şekilde öğretmenin onayı alınarak yapılmalı, ihtiyaçlar belirlenmeli ve yeni öğretim yılına kadrolar tam olacak şekilde münhal açılıp öğretmen alımı yapılmalıdır. Bakanlık, eğitimde bu kadar kayıp yaşanmışken 2020-2021 öğretim yılında eksik kadrolarla daha fazla kayıp yaşanmasını mı istemektedir? Yaşadığımız bu salgın döneminde kamusal hizmetlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmışken öğretmen alımında tasarruf mu düşünülmektedir? Nakil ve atama yapmamayı planlayarak seçime yönelik bir yatırım hedefiyle geçici öğretmen alımı mı yapılmak istenmektedir?”

“OKULLARIMIZA, YETERLİ SAYIDA MASKE, ELDİVEN, HİJYEN MALZEMESİ VE ATEŞ ÖLÇER İVEDİLİKLE SAĞLANMALI”

2019-2020 öğretim yılının tamamlanması için okul idarecileri ve öğretmenlerin okullara çağrıldığını söyleyen Eylem şöyle devam etti:

“Yasa gereği öğretmen görevini yapacaktır, ancak bakanlık, otlar bürüyen okul bahçelerinin temizliğini yaptırmayıp maddi imkanları sınırlı olan okul aile birliklerine havale etmişken; okullara temizlik malzemesi diye 10 adet maske 2 adet kolonya göndermişken; bazı okullarımızda sadece 1, bazılarında hiç hademe yokken, kısacası sadece öğretmen ve idarecilerimizin değil öğrencilerimizin ve halkın sağlığını tehlikeye atarak bu görevlerin yapılmasını nasıl beklemektedir? Tüm okullarımıza, yeterli sayıda maske, eldiven, hijyen malzemesi ve ateş ölçer ivedilikle sağlanmalı, okullarımızın temizlenmesi için eksik hademe kadroları tamamlanmalıdır.”

Okul yöneticilerinin hiçe sayılmaması, okullarda sağlıkla ilgili tedbirlerin yeterli ve etkili bir şekilde alınabilmesi için sağlık uzmanları eşliğinde bilgilendirme toplantıları yapılması, görüş alışverişinde bulunulması gerektiğini söyleyen Eylem, demokrasilerde katılımcılık ilkesinin esas olduğunu vurguladı.

Eylem açıklamasını şöyle tamamladı:

“Eğitime yeterli bütçe ayrılmayıp devlet okullarına yatırım yapılmadığı, okullarımızın maddi sıkıntılar yaşadığı, temizlik malzemelerini bile kendi imkânlarıyla almaya çalıştıkları, her yıl eksik kadrolarla öğretim yılına başlandığı, sistemin içinin boşaltılıp dinci gerici şoven cinsiyetçi içeriklerle seçmeci elemeci bir düzen üzerine kurulu bir sistem ortadayken popülizmle politikalar üretilmemeli, seçim bir tarafa bırakılıp özellikle bu dönemde sağlık ön planda tutularak paydaşlarla birlikte güvenli, çağdaş, bilimsel eğitim için planlama yapılmalıdır.”