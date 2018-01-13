“Güven yaratacak bir hükümetten yanayız”

Didem MENTEŞ

Toplumcu Demokrasi Partisi Girne Milletvekili Zeki Çeler, parti olarak topluma güven yaratacak “rekreasyon” hükümetinin oluşmasından yana olduklarını belirterek, bunun ancak TDP,CTP, HP ve DP ile kurulacak 4’lü koalisyon şekliyle olabileceğini belirtti.

“4’lü koalisyon bu toplumun siyasete olan yitirilmiş güvenini yeniden inşa etme, belli başlı icraatların yapılabilmesi, bazı hesapların sorulabilme kabiliyetine sahip olabilecek hükümettir diye görüyorum” diyen Çeler, parti içinde UBP dışında alternatif partilerle prensipler doğrultusunda görüşülmesine sıcak bakıldığını ifade etti.

“Adımları cesurca atılacak bir hükümete kimsenin karşı duruşu yoktur”

YENİDÜZEN’e konuşan Zeki Çeler, “tabii DP’ye karşı bir antipati vardır ama UBP’ye olduğu kadar değildir. Şahsen o noktada DP kendi özeleştirisini yaptı gibi görüyorum. Bu yüzden 4’li koalisyon bu toplumun siyasete olan yitirilmiş güvenini yeniden inşa etme, belli başlı icraatların yapılabilmesi, bazı hesapların sorulabilme kabiliyetine sahip olabilecek hükümettir diye görüyorum. Umarım herkes elini taşın altına kor. Bunu yaparız yoksa bu fırsat elden kaçarsa, bu ülke bir daha toparlanmayacak bir dönemle karşı karşıya kalacaktır” dedi.

Parti içinde UBP dışında alternatif partilerle prensipler doğrultusunda görüşülmesine sıcak bakıldığını aktaran Çeler, “Parti olarak açıkladığımız belli başlı konular vardı. Vatandaşlıkların bir daha gözden geçirileceği, haksız vatandaşlıklar varsa geri alınacağı, haksız olan kırsal kesim arsalarının yeniden gözden geçirileceği, hesap sorulacak noktada hesap sormanın önünün açılacağı, adımları cesurca atılacak bir hükümete kimsenin karşı duruşu yoktur” dedi.

“Ana prensiplerde anlaştıktan sonra…”

Çeler, “Parti içinde teknokrat hükümeti kurulup kurulmaması konusunda bir konuşmada bulunmadık. Esas ülkeyi yönetme noktasındaki vatandaşın beklentisini karşılayacak prensiplerde anlaşılabilirse, ondan sonra hükümetin oluşumunda diğer teknik kısımlarda tekrardan görüşülür diye düşündük. Genel çerçevede öncelikle bu 4’lü bir araya gelebilir mi? Esas ana prensiplerde neler olabilir, anlaşabilirler mi önemli olan budur. Gerisi ister teknokrat ister milletvekili olsun fark etmez. Ana prensiplerde anlaştıktan sonra kimin bakan olacağı, olamayacağı konusunda bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum.

Zeki Çeler, koalisyon görüşmeleri konusunda ayrı partilerdeki milletvekillerinin birbirlerini arayarak ağız yoklamaları yapıldığını söyleyerek, ”basına da yansıdığı gibi Tufan Erhürman ile Cemal Özyiğit görüşmüşlerdi. Bunun dışında tüm vekiller birbirini tanıyor. Aranıyoruz, bir ağız yoklamalar etrafta dolanıyor. Ama bu kesinlikle resmi olarak konuşmalar olmadı” dedi.