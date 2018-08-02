“4’lü Koalisyon”a güven notu 2.78.

5 üzerinden!

Niye 10 değil, bilmiyorum.

Okulda böyle alışmıştık.

Notlar 10 üzerinden verilirdi.

Sınavlar 100 üzerinden olurdu.

51’e sevinirdik (!)

...

Haziran 2018 verileri bu!

CMIRS araştırmış.

KIBRIS’ta yayımlandı.

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4’lü Koalisyona güven: 2.78

Ve lütfen dikkat!

Medyaya güven: 2.67.

Hükümetin gerisinde yani!

Peki sendikalar?

Daha da vahim...

Sendikalara güven: 2.60

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Son UBP-DP hükümetine güven notunun 2.63 olduğunu da anımsatalım.

...

Anketin kendisine güvenelim mi?

Mine Yücel’e güveniyorum.

Peki yanıt verenlere?

Bu “topluma güvenelim mi” sorusunu gündeme getirir.

Kendi fikrimi çok yazdım.

Adanın kuzeyinde “çürüme” tüm vücuda yayılmıştır.

Siyaset sadece tesellimizdir.

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Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, şimdiki hükümet için “Keşke 23 Nisan’da koltuklara oturan çocuklar oradan hiç kalkmasalardı” demiş.

Kendisi için iyi bir benzetme değil.

Çünkü çocuklar saflığı anlatır, masumiyeti, temizliği...

Şimdiki hükümete dair eleştiriler “acemilik” üzerine odaklanır.

Oysa kendi devri iktidarlarına dair vurulan damga “kirlilik”tir.

Dönemin başbakanının hesabına yarım saatte 4 milyon 131 bin TL yatmış, çekilmiştir!

Geçenlerde Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın basın yemeğinde, asbaşkan Semral Emrel gazetecilere şunu anlatmıştır:

“150 işçiyle ülkeye ithal ettiğim demirden çok daha fazlasını, UBP’li bakan koltuk marifetiyle kendine bağladı...”

“Bunu yazabilir miyiz” diye sormuştuk ve “hiçbir çekincem yok, açık açık söylerim” demişti.

“Güven” böyledir!