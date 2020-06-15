“Güven duyacağımız bir yönetim yok”

Karantinasız gelişlerle ilgili tansiyonun hiç düşmediği bugünkü Meclis oturumunu değerlendiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: “Hepsini toplarsak aslında temel mesele şu: Ortada güven duyacağımız bir yönetim falan yok”

Sosyal medya hesabından, bugün Meclis’te öğrendiklerine dair yaptığı paylaşımda ortada güven duyulacak bir yönetim olmadığını belirten Erhürman,“Bugün Meclis'te öğrendiklerimizin bir kısmı: Ortada bir Bakanlar Kurulu kararı yok (yani özel izin yok). Daha önceki özel izin kararlarından farklı olarak kimlerin hangi sebeple geldiğine dair bilgi yok. Maliye Bakanlığı'na haber verilmediği için gümrük kontrolü yok. Bu arada Lapta Belediye Başkanı'nın bir daveti, haberi, herhangi bir görüşmesi de yok. Turizm Bakanı otelden, yani karantinadan çıkıldığını söylüyor ama Sağlık Bakanı'nın haberi yok.

Hepsini toplarsak aslında temel mesele şu: Ortada güven duyacağımız bir yönetim falan yok. Bu bilgiyle hareket etmemiz gerekiyor!”dedi.