"Güven Arttırıcı Önlemler" tartışıldı

Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti temsilcileri, Slovak Büyükelçiliğinin organizasyonuyla Birleşmiş Milletler kontrolündeki Ledra Palace otelinde bir araya geldi.



Aylık düzenlenen toplantıların bugünküsü Güney Kıbrıs’tan Demokratik Parti (DİKO) ev sahipliğinde yapıldı. Güven Arttırıcı Önlemler konulu toplantının sonunda, geleneksel olarak yapılan ortak açıklama yapılmadı.



Slovak Büyükelçi Jan Skoda, toplantının kapanışında yaptığı açıklamada, tarafların güven arttırıcı önlemler konusunda görüş teatisinde bulunduğunu, bir sonraki toplantının 25 Nisan’da yapılacağını söyledi.



Toplantıya, Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP), Ulusal Birlik Partisi(UBP), Halkın Partisi(HP), Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Kıbrıs Yeşiller Partisi, Demokratik Parti (DİKO), Demokratik Seferberlik Partisi(DİSİ), Sosyal Demokratlar Hareketi(EDEK), EPALİXİ ve Birleşik Demokratlar’dan (EDİ) temsilciler katıldı.