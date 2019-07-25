Güven artırıcı önlemler de görüşüldü

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'i, Kıbrıs konusunda gelinen son aşamayla ilgili bilgilendirdi ve BM Barış Gücü’yle ilgili Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini iletti.

Akıncı-Lacroix görüşmesi 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da eşlik ettiği Lacroix’le ayrıca, güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesiyle ilgili de fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre Akıncı, BM Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'le görüşmesinde, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) ile ilgili görüşlerini de dile getirdi.