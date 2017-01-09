Cenevre'de bulunan Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan elde edilen bilgiye göre, Guterres, müzakereler için Cenevre'de bulunan Akıncı'yı telefonda aradı. Görüşmede 1 Aralık mutabakatı çerçevesinde 5'li konferans ve Cenevre müzakere süreci ele alındı. Yaklaşık 20 dakika süren telefon görüşmesinde Akıncı, BM Genel Sekreteri'ne, Kıbrıs Türk tarafının 1 Aralık liderler mutabakatı çerçevesinde, 5'li konferansa katılmaya hazır olduğunu ve konferansın başarıyla sonuçlanması için gerekli çabayı ortaya koyacağını ifade etti.

Öte yandan Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre zirvesi öncesinde, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ile ayrı ayrı telefonda konuştu.

Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides, kendi twitter hesabında Anastasiades'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda konuştuğunu yazdı.

Bu arada, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında yapılan telefon görüşmesinde, Cenevre görüşmeleriyle ilgili prosedür ve esasa yönelik konuların derinliğine ele alındığı belirtildi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Tsipras telefon görüşmesi sırasında, Yunanistan'ın Kıbrıs sorunundaki uzun süredir var olan politikasını teyit ederek ülkesinin, Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasına olan taahhüdünü ifade etti.

Aynı zamanda Tsipras ve Anastasiades arasında da bir telefon görüşmesi yapıldı ve Yunanistan Başbakanı, Guterres ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında Anastasiades'i bilgilendirdi.

Bir kaynağa göre, BM Genel Sekreteri Guterres, Tsipras ile yaptığı telefon görüşmesinde şahsen gerektiğinde yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.