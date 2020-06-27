Guterres’in UNFICYP raporu için beklenti 10 Temmuz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporunun 10 Temmuz’da sunulmasının beklendiği Kıbrıs Rum Basını’na yansıdı.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın, Guterres’in, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili raporunun yayımlanması ışığında, Kıbrıslı Liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’le Temmuz ayı başında yapacağı görüşmelerin ise, internet üzerinden gerçekleştirilmesinin beklendiğini yazdı.

Raporun 10 Temmuz’da yayımlanmasının beklendiğini anımsatan gazete, Spehar’ın liderlerle ayrı ayrı yapacağı görüşmelerin ise 5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Habere göre “konu hakkında bilgisi bulunan bir kaynak ise Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) açıklamasında”, Spehar’ın genellikle BM Genel Sekreteri’nin raporunun yayımlanmasından önce liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yaptığını, ancak bu kez, koronavirüs pandemisiyle ilgili durum yüzünden, görüşmelerin internet üzerinden yapılmasının beklendiğini söyledi.

Gazete yine KİPE’ye dayanarak, Spehar’ın, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusunu ele almak için Temmuz’un son haftasında telekonferans yöntemiyle toplanması beklenen BM Güvenlik Konseyini, internet üzerinden Lefkoşa’dan bilgilendireceğini de kaydetti.

Bu arada gazete, liderlerin, BM Güvenlik Konseyinin geçtiğimiz yıl raporun sunulması ışığında istediği notları, hali hazırda sunmuş olmaları gerektiğine de işaret etti.

Politis ise “Gözler Yeniden UNFIYCP’te” başlıklı haberinde, her yıl Temmuz ayı içerisinde, dikkatlerin kaçınılmaz olarak UNFICYP’in görev süresinin BM Güvenlik Konseyi tarafından uzatılmasına çevrildiğini yazdı.

Raporun 10 Temmuz’da yayımlanacağını belirten gazete, görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararın ise Temmuz sonunda beklendiğini ekledi.

