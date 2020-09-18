“Guterres’in sürecin başlamasına ilişkin açıklaması memnuniyet verici”

UniteCyprusNow (UCN), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Berlin’deki toplantıda seçimlerin ardından Kıbrıs sorununu çözmek için çabaların yeniden başlayacağına dair açıklamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü iki toplumlu, iki bölgeli, iki toplumun siyasi eşitliğine dayanan ve varılan uzlaşıların kabulü ve farklılıkların Guterres çerçevesiyle aşılacağı federal bir cumhuriyet kurulmasıyla mümkün olacağı kaydedildi.

UniteCyprusNow açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Genel Sekreter’in açıklamaları bizlere Berlin’de üzerinde uzlaşılan, Türkiye’nin de talebi doğrultusunda iki toplumun ve garantör ülkelerin resmi olmayan bir toplantıya davet edileceği prosedürü hatırlatmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve görüşmelerin ancak siyasi eşitlik üzerinde olabileceğinden, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün artık görüşme zemini olmadığına kadar uzanan bir yelpazede yaptığı çelişkili açıklamalar kafa karışıklığı yaratmakta, ama aynı zamanda, Ekimdeki seçim öncesinde Kıbrıslı Türklerin kararlarına müdahale anlamı taşımaktadır.

Türkiye, Kıbrıslı Türklerin, 11 Şubat 2014 anlaşması, önceki uzlaşılar ve BM kararları çerçevesinde gelecekte kurulacak bir federal bir çözüm için karar vermelerinin önüne geçmemelidir. Kıbrıslı Türkler liderlerini seçecek ve bu lider tüm Kıbrıslıların geleceğini şekillendirecek görüşmelerde kendilerini temsil edecektir”

Tüm dış paydaşlar ve tarafların bu sürece müdahale etmekten geri durması gerektiği belirtilen açıklamada, bu doğrultuda tüm taraflara, seçimlerin ardından başlaması beklenen sürecin sonuç üretebilmesi için olumlu bir hava yaratılmasına katkı yapma çağrısında bulunuldu.

UniteCyprusNow açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümünün tüm Kıbrıslıların yararına ve Doğu Akdeniz’deki tüm taraflar için istikrar, güvenlik ve işbirliği sağlaması yönünde bir adım olduğu belirtildi.