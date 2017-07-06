‘Birleşik Federal Kıbrıs’ hedefiyle İsviçre’nin Crans Montana şehrindeki zirvede yine kritik bir süreç başlıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in bugün yeniden zirveye katılması ve görüşmeleri ileriye taşıması bekleniyor.

SAAT: 10.10

GUTERRES'İN GÜNDEMİ YOĞUN

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs konferasına katılmak için yeniden Crans-Montana’da.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in Crans-Montana’daki programı açıklandı.

Guterres ilk olarak bugün Kıbrıs saatiyle 11.50-12.00 saatleri arasında heyet başkanlar ile basına görüntü verecek ardından da 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan 5’li toplantıya başkanlık edecek.

Guterres’in bu toplantının hemen ardından 13.00-13.30 saatlerinde Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Guterres Kıbrıslı Rum Liderle görüşmesinin ardından 13.30-14.00 saatlerinde de Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile görüşecek.

Genel Sekreter, 14.15-15-45 saatleri arasında da iki lider ve üç garantör ülkenin heyet başkanları ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Kıbrıs Konferansı toplantıları saat 18.30’da, garantörlerin de yer aldığı beşli formatta yeniden başlayacak.

Antonio Guturres saat 20.00’de 2 liderle birlikte bir görüşme yapacak.

Guterres daha sonra tüm delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşacak.

(BRT/TAK)





SAAT: 09.30

YILDIRIM - TSİPRAS 'KIBRIS'I GÖRÜŞTÜ

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Kıbrıs meselesine ilişkin tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen önem vurgulandı.

TC Başbakanlık kaynaklarından verilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Tsipras ile dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkında tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen öneme vurgu yapıldı.

Ayrıca görüşmede, Ada'da kalıcı barış ve kapsamlı çözümün tesisinin, iki toplumun eşitliği temelinde, Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit haklardan yararlandıkları bir çerçevede mümkün olabileceği ifade edildi.

(AA)

‘ÇERÇEVE’ HAZIR, GÖZLER BM’DE



Crans Montana’daki kaynaklar Genel Sekreter António Guterres’in müzakereler için oluşturduğu çerçeveye dair şu iddiaları ortaya koydu:



TOPRAK

Toprak düzenlemesi için yeni bir harita

( Kıbrıs Türk tarafının toprak oranı açısından % 29.1 ve % 29.2 üzerinden haritalar sunulmuştu. Oranlar anlamında fark sadece % 1)



MÜLKİYET



İki ayrı ‘mülkiyet’ rejimi

TOPRAK düzenlemesi yapılacak yerlerde %100 olmasa da MÜLKÜNDEN EDİLMİŞ SAHİPLERİNE avantaj sağlanmalı.

Toprak düzenlemesi olmayan bölgelerde %100 olmasa da KULLANICIYA avantaj sağlamalı.



GÜVENLİK



Yeni bir ‘Güvenlik Rejimi’

‘Tek yanlı müdahale hakkı’nın olmaması

(Türkiye’nin en son önerilerinde ‘tek taraflı müdahale hakkı’ olmadığı iddia edilmişti)

(Türkiye’nin en son önerilerinde ‘tek taraflı müdahale hakkı’ olmadığı iddia edilmişti) Garanti Anlaşması’nın sonlandırılması

Tüm Kıbrıslıların güvenliği için yeni bir ‘güvenlik sistemi’

Asker sayısının ilk günden itibaren kademeli azaltılması

Tüm askerlerin çekilmesi için ‘Gözden geçirme’ takviminin görüşülmesi





YÖNETİM

“Dönüşümlü Başkanlık” dahil Kıbrıslı Türklerin taleplerinin odağa alınması (2:1 oranı)

“Karar Alma Mekanizmalarında Etkin Katılım” için “ağırlık oy” bağlamının daha ileri tartışılması

(Federal senatonun 20 / 20, temsilciler meclisinin ¼ oranında olması yönünde uzlaşı sağlanmıştı. Ayrıca yargıda tam eşitlik için de anlaşılmıştı.)



ÖZGÜRLÜKLER