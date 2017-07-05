SAAT: 12.15

ERHÜRMAN: SON DÜZLÜĞE GİRDİK

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, her türkü katkıyı yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle: Guterres geliyor. Artık son düzlüğe girmek üzereyiz. Sabırla ve soğukkanlılıkla son ana kadar elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız...

SAAT: 11.50

GUTERRE'S HAZIRLIK

Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nda bugün heyetler kendi içinde veya heyetler arası ikili değerlendirme toplantıları yapıyor.

Konferans çerçevesinde garantörlerin katıldığı birinci masa ve Kıbrıs’taki tarafların askıda kalan konuları ele aldığı ikinci masa toplantılarının bugün nasıl devam edeceğinin BM tarafından duyurulması bekleniyor.

Elde edilen bilgiye göre, taraflar, Kıbrıs Konferansı’nın çerçevesinin belirlenmesine katkı koyan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlık etmesinin beklendiği yarınki toplantı öncesinde hazırlık çalışmalarına ağırlık verecek.

(TAK)

SAAT: 10.30

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ

Crans Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansı bugün 8’inci gününde.

Konferansın bu sabah için öngörülen programında değişiklik oldu. Heyetlerin yapacağı hazırlık toplantıları nedeniyle bu sabah için planlanan heyetler arası toplantı yapılmıyor. Heyetlerin kendi içlerinde çalışma toplantılarına devam edeceği açıklandı. Programdaki diğer değişikliklerin ise gün içinde açıklanması bekleniyor.

(BRT)