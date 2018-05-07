Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı’nın Guterres Çerçevesi’nin ‘Stratejik bir paket anlaşması’ olarak ilan edilmesine yönelik yaptığı çağrı, gözleri bundan sonraki sürece çevirdi.

Ayşe GÜLER

Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı’nın Guterres Çerçevesi’nin ‘Stratejik bir paket anlaşması’ olarak ilan edilmesine yönelik yaptığı çağrı, gözleri bundan sonraki sürece çevirdi.

Kamuoyunda ‘Guterres Çerçevesi’ne ilişkin tartışmalar sürerken, YENİDÜZEN’e konuşan İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, müzakere masasındaki konuların bu belgeye dayalı ele alınarak görüşmelerin bir an önce başlaması gerektiğini vurguladı.

Siyaset Tarihi Profesörü Niyazi Kızılyürek, Crans Montana’da sunulduğu şekliyle Guterres çerçevesinin Kıbrıs sorununda uzlaşıya dayalı çözümün esaslarını içerdiğini söyledi, Akıncı tarafından bu konuya gönderme yapılmasını önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Öte yandan Unite Cyprus Now Aktivisti Kemal Baykallı da Guterres çerçevesinin siyasi malzeme olmaktan çıkarılması gerektiğine vurgu yaparak, “Yerinde ve doğru olan bu açılım, müzakereleri son aşamaya, uzlaşıya doğru götürebilir.” dedi.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat:

“Görüşmeler Guterres çerçevesinde başlamalı”

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, müzakere masasındaki konuların Guterres belgesi çerçevesinde ele alınmasının doğru bir yaklaşım olduğu ifade ederek, bir an önce görüşmelerin bu doğrultuda başlaması gerektiğini dile getirdi.

Talat, ‘tek kurtarıcı gücün’ BM olduğunu, bu nedenle de Kıbrıs Sorunu ile ilgili harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, “BM yerine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı böyle bir girişim yaptı” dedi.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın çağrısına Kıbrıs’ın güneyinden çok da olumlu bir yaklaşım gelmediğini ifade eden Talat, bu konuda ne yazık ki ilerleme yaşanmayacağının görüldüğünü kaydetti.

Talat, söz konusu durumun hem müzakereler hem de iki toplum arasındaki ilişkilere olumsuzluk yaratacağını kaydederek, “Görüşmeler açısından çok da olumlu bir sürece gidilmiyor. Kıbrıs’ın güneyinde Akıncı tarafından yapılan çağrının ‘taktik’ olup olmadığı konusu da gündeme gelmişti.” şeklinde konuştu.

Siyaset Tarihi Profesörü Niyazi Kızılyürek:

“Önemli bir adım, Crans Montana sürecine ihtiyaç var”

Siyaset Tarihi Profesörü Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı’nın Guterres çerçevesine yeniden gönderme yapmasının oldukça önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Crans Montana’da sunulduğu şekliyle Guterres çerçevesinin Kıbrıs sorununda uzlaşıya dayalı çözümün esaslarını içerdiğini söyleyen Kızılyürek, “Bu belge anlaşma metni değildir. Tarafların müzakereyle anlaşmaya dönüştürebilecekleri bir metindir.” dedi.

Kızılyürek, bu çerçevenin iki tarafa da hangi konularda açılım yapması gerektiğini söylediğini belirtti.

“Guterres çerçevesi; Kıbrıs Rum tarafına etkin katılım ve dönüşümlü başkanlığı kabul etmesi gerektiğini söylüyor. Kıbrıs Türk tarafının ise garanti anlaşmasında ısrar etmemesini, bu anlaşmanın sürdürülemez olduğunu, başka bir mekanizma kurulması gerektiğine işaret ediyor” şeklinde konuşan Kızılyürek “Bu çerçeve taraflara nasıl adım atarsa çözüm olabilir diyen bir çerçevedir” dedi.

Kızılyürek, Crans Montana sürecine yani ‘iki masalı’ müzakereye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın hamlesi ile ‘Crans Montana’da kalınan yere yeniden geri dönüş’ yaşandığını ifade eden Kızılyürek, yeni müzakere süreci oluşması gerektiğini, bu bağlamda da tarafların siyasi iradesinin bir kez daha sınanacağını dile getirdi.

Kızılyürek, Kıbrıs Türk toplumu açısından federal ortaklıkta gelinen aşamanın ‘tarihi bir sıçrama’ olduğunu vurgulayarak, Akıncı başta tüm toplum kesimlerinin sonuç alıcı irade sergilemesi gerektiğine dikkat çekti.

Unite Cyprus Now Aktivisti Kemal Baykallı:

“Doğru ve yerinde bir adım… Guterres Çerçevesi siyasi malzeme olmaktan çıkartılmalı”

Öte yandan Unite Cyprus Now Aktivisti Kemal Baykallı, 10 aylık gecikmeye rağmen, söz konusu açılımı ‘yerinde ve doğru’ bulduklarını söyledi.

Baykallı, Akıncı tarafından ortaya konan açılımın, çoğunluğu tamamlanan görüşmeleri son aşamaya yani uzlaşıya doğru götürebileceğini dile getirdi.

“Akıncı, doğru bir adım attı. Şu anda gözler Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’te…” diyen Baykallı, Guterres Çerçevesi’nin ‘siyasi malzeme’ olmaktan çıkarılarak, stratejik anlaşmaya dönüşmesine destek verdiklerini kaydetti.

Baykallı, söz konusu duruma paralel, güven yaratıcı önlemlerin de bir an önce hayata geçmesi gerektiğine işaret ederek, “Akıncı’nın adımları devam ettiği sürece gerek Kıbrıs Tür, gerek Kıbrıs Rum toplumu, aynı zamanda da uluslararası alanda bu adımlar olumlu yankı bulacaktır.” şeklinde konuştu.

Çözüme doğru atılacak adımları destekleyeceklerini yineleyen Baykallı, BM’nin gözetiminde olan bir süreçte Guterres Çerçevesi ile ilgili yapılan tartışmaların da anlamsız olduğuna dikkat çekti.