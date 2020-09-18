“Guterres 5’li konferans için onay aldı”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “seçimler sonrasında 5’li Zirve” önerisi tartışılırken, adanın güneyinde ciddi bir iddia ortaya atıldı: Genel Sekreter Guterres bu önerisini tüm tarafların onayını aldıktan sonra yaptı.

Politis gazetesi, “İlkbahara Kadar Anlaşma Çerçevesi – Stratejik Anlaşmayla Beşli Konferans” başlıkları altında manşetinde yer verdiği haberinde, kuzeydeki seçimlerinin ardından beşli konferans gerçekleştirme hedefini açıklayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, bu konuda tüm tarafların onayına sahip olduğunu iddia etti.

Güneyde yayınlanan önemli gazetelerden Politis “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm tarafların (Tayyip Erdoğan, Miçotakis, Nikos Anastasiadis, Mustafa Akıncı) onayıyla 2012 ilkbaharına kadar, çerçevesi konusunda stratejik bir anlaşmaya varılması hedefiyle, Kıbrıs Türk seçimlerinin ardından Kıbrıs sorununda beşli konferansın toplanmasını ilan etti” sözleriyle okuyucuya aktardı.

Gazete, güvenilir bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, Guterres’in bu açıklamasının “gökten düşmediği” yorumunda bulundu ve bu açıklamanın, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılması çabalarını tamamlayıcı bir girişim olduğunu öne sürdü.

Avrupa ve Amerika devrede



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Kıbrıs ziyaretleri ile Almanya’nın AB dönem başkanı olarak aktif katılımının Guterres’in bu girişimine katkıda bulunduğunu belirten gazete, Guterres’in 15 gün önce Kıbrıslı liderler Nikos Anastasiadis ve Mustafa Akıncı’yla telefon görüşmeleri yaptığını hatırlattı.

Guterres’in son haftalarda Türk ve Yunan dışişleri bakanları Çavuşoğlu ve Dendias’la da görüştüğü ifade edilirken, Guterres’in açıklamasında, “2020 sonundan önce beşli konferansın yapılması, Kıbrıs’taki iki taraf arasında Güven Yaratıcı Önlemlerin başlaması ve bir moratoryum sağlayacak şekilde Doğu Akdeniz’de deniz bölgelerinde tek taraflı eylemlerin sonlandırılması” şeklinde üç orta vadeli hedef ortaya koyduğu vurgulandı.

Gazete, Guterres’in, girişimine sıkı takvimleri ekleme niyetinde olmadığını ancak beşli konferans sırasında, iki tarafın kısa sürede sonuca ulaşabilmek için Kıbrıs sorununda nasıl ilerleyeceklerini net bir şekilde ortaya koyacak takvimler konusunda stratejik anlaşmaya varılmasını isteyeceğini iddia etti.

Gazete, Guterres’in ayrıca beşli konferansa kadarki sürede, taraflar arasındaki gerginliği azaltacak güven yaratıcı önlemlerin uygulamaya koyulmasını hedeflediğini de belirtti.

Alithia gazetesi ise haberini: “Diyalog Başlamadan Türkiye’den Sabote – Ankara, İki Devletten Bahsederken AB Yaptırımlarının Tozunu Alıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Guterres’in beşli konferans açıklamasının ardından Türkiye’nin “daha diyalog başlamadan süreci sabote ettiği” iddiasında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuya ilişkin açıklamasını ve Rum Hükümet Sözcüsü Kirakos Kusios’un yanıtı aktaran gazete, Türk ve Rum hükümetlerinin “kırmızı çizgilerini” vurguladıklarını yazdı.

Son gelişmeler Fileleftheros’ta “Yeniden Başlama Çerçevesini Ortaya Koyuyor – BM Genel Sekreterinden Taraflara Sabote Edebilecek Eylemlerden Kaçınmaları Çağrısı – Lefkoşa ve Ankara’dan Yorumlar Ve Şartlar”; Haravgi’de “BM Genel Sekreteri’nin Beşli Konferans Açıklaması-Taahhüdünü Memnunlukla Karşılıyorlar – Küçük Partiler Tepki Gösterip Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Düzeyinin Düşürülmesinden Söz Ettiler” başlıklarıyla yer aldı.