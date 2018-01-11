Yenicami altyapısında yetiştikten sonra geçtiğimiz yaz aylarında Galatasaray altyapısına dahil olan ve kısa bir süre önce de profesyonel sözleşme imzalayan Ahmet Sivri, Türkiye U19 Milli Takımı ile takımının Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçları için çalışmalarını sürdürüyor. Ahmet Sivri Portekiz ile 15 ve 17 Ocak tarihlerinde Lizbon’da oynanacak olan karşılaşmalarda forma giymesi halinde kısa sürede elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekleyecek. Yenidüzen’e konuşan Sivri, “Benim için gurur verici bir durum” dedi.

Portekiz’de forma şansı arayacak

Türkiye U19 Milli Takımı, Pazar gününe kadar İstanbul’da yer alan Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürecek. Ardından Portekiz’e hareket edecek olan U19’lar 15 Ocak’ta Lizbon Ulusal Stadyum’da, 17 Ocak’ta da Lizbon Futbol Merkezi’nde Portekiz U19 ile iki hazırlık maçı oynayacak. Kıbrıslı Türk Ahmet Sivri, burada göstereceği performansla Türkiye’nin Mart ayında Danimarka’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2017-18 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur mücadelesinde yer almaya çalışacak. Sivri kadroya alınması halinde 21, 24 ve 27 Mart tarihlerinde Danimarka, Avusturya ve Bosna Hersek ile karşılaşacak olan Türkiye için görev yapması halinde ilk kez resmi bir UEFA organizasyonunda forma giymiş olacak.

Sivri: “Gururluyum”

Yenidüzen’e Türkiye U19 Milli Takım’ı aday kadrosuna çağrılması ile ilgili olarak konuşan Ahmet Sivri, gururlu olduğunu ifade etti. İlk defa Türkiye Milli Takımı’na çağrıldığını hatırlatarak, “Benim için gurur verici bir durum. Elimden gelenin fazlasını yapacağım” açıklamasını yaptı.