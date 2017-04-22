Hüseyin KIRAL

Futbolculuk hayatını Türkiye Spor Toto İkinci Lig Kırmızı Grup takımlarından Ankaragücü’nde sürdüren Kenan Özer, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bünyesinde oluşturulan KKTC Milli Takımı’na çağrıldığı için gurur duyduğunu belirtti. Takımı Ankaragücü’nün Pazar günü deplasmanda lig sonuncusu Kayseri Erciyesspor karşısında galip gelerek şampiyonluk turu atmaya hazırlandığını belirten Kenan Özer, “Her şey yolunda giderse kalan son iki maçı oynayıp, şampiyon olduktan sonra ailemle birlikte kısa bir tatil yapmak istiyorum. Ardından milli takım için belirlenen kamp tarihinde adaya gelip kampa katılmak istiyorum” dedi.

Kenan Özer, “Dumlupınar’da oynadığım 11-12 maç beni fiziki olarak hazırladı. Ben de kendimi mental olarak hazırladım ve Ankaragücü’ne transferim gerçekleşti. Şimdi milli takımda arkadaşlarla birlikte başarılı olmak için çalışacağım”

Özer: “Kıbrıs benim vatanım, hizmet etmek beni sevindirir”

Sezon öncesi yaşadığı sakatlık nedeni ile tedavi sürecini Dumlupınar’da futbol oynayarak değerlendiren Kenan Özer, “Dumlupınar’da yaptığım antrenmanlar ve oynadığım 11-12 maçta fiziksel ve mental olarak hazırladım. Devre arasında hedefi olan Ankaragücü’ne transfer olarak ne kadar doğru bir iş yaptığımı gösterdim” dedi. Ankaragücü’ne katıldıktan sonra bir o kadar daha üzerine koyduğunun altını çizen Kenan Özer, “Kayseri karşısında alacağımız bir galibiyet bizi şampiyonluğa ulaştıracak ve dolayısı ile kulüp olarak hedefimize de ulaşmış olacağız” dedi. Kıbrıs’tan uzun süre uzak kaldığını ancak Dumlupınar’da bulunduğu süre içerisinde bir çok futbolcu ile dostluk kurduğunu, bu dostluğun KKTC Milli Takımı ile daha da gelişeceğini belirten Özer, “Kıbrıs benim vatanım, hizmet etmek beni sevindirir” dedi.

“Milli takım benim için farkı bir duygu ve bu duyguyu tatmak istiyorum”

“Çok uzun bir sakatlık sürecinin ardından şimdilerde çok şükür çok iyiyim” açıklaması yapan Ankaragücü’nün yıldız oyuncusu Kenan Özer, “Milli takım benim için farklı bir duygu ve bu duyguyu tatmak istiyorum” dedi. Hiç beklemediği ve düşünmediği bir durumla karşı karşıya kaldığını, kendisine teklif yapıldığında tereddütsüz kabul ettiğini belirten Özer, “Yaptığım değerlendirmede artık zamanı gelmişti ve madem ki bu imkanı yaratıyorlar, bizler de gidip KKTC’de de futbol oynandığını göstereceğiz” dedi. Londra’da yapılacak olan ikili organizasyonun ardından, ülkemizde gerçekleşecek olan CONIFA Avrupa Şampiyonası hakkında kendisine bilgi verdiklerinin altını çizen Özer, Londra turnuvasının hem kendisi hem de diğer futbolcular için iyi bir kaynaşma olacağını, futbolcuların birbirini tanıma adına iyi olacağını söyledi. Kenan, bunun da ülkede 4-11 Haziran 2017’de düzenlenecek olan CONİFA Avrupa Şampiyonası için iyi bir hazırlık dönemi olacağını dile getirdi.