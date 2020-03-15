Gürkut'tan uyarı: Sokakta toplu gördüğünüz kişileri uyarınız

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut coronavirüs konusunda yeni bir açıklama yaparak uyarılarda bulundu, “Sokakta toplu gördüğünüz kişileri uyarınız. Bir kişi hasta gezerse sizin de anneniz, babanız, neneniz, dedeniz ölebilir! Bu sorumluluk hepimizin!” dedi.

Madde madde öneri ve tavsiyelerini sıralayan Gürkut Kesinlikle kimseye sarılmayın, öpmeyin, 1 metreden çok yaklaşmayın, evinizde odanızdan çıkmayın, ortak alanlara çıkmak zorunda kalırsanız maske takın,

kullandığınız tabak çatal bıçak havlu gibi kişisel eşyanızı ayırın ve ayrı yıkayın” dedi.

İşte Gürkut’tun dikkat çeken uyarıları:

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan herkesin dikkatine!

25 Ocak’tan beri COVİD 19 anlatıyoruz, yazıyoruz, uyarıyoruz, çalışıyoruz. Gelecek, geliyor, geldi diyoruz.

Şimdi diyorum ki:

Bu işin şakası yok. Ciddiyetini anlamazsak çok değil birkaç hafta sonra canımız yanacak.

Amacım felaket tellallığı yapmak değil. Buna da inanın vaktim yok.

DÜNYA OLAĞAN DIŞI BİR FELAKET YAŞIYOR

HEKİM ÖRGÜTLERİ DOKTORLARA YAŞAMA ŞANSI AZ OLAN HASTALARI CİHAZLARDAN ÇIKARIP GENÇLERİ BAĞLAYIN DİYOR! Bunun ne demek olduğunu düşünün.

14 gün evinizde oturun. Bir araya gelmeyin. Seyahat etmeyin. Marketlere doluşmayın. Pikniğe gitmeyin.

KİMSEYE YAKLAŞMAYIN, 1 metre mesafe, dokunmama kuralına uyun.

Ellerinizi yıkayın ve yüzünüze dokunmayın.

Hastaysanız asla dışarı çıkmayın, tıbbi yardım gerekirse salgın ekibine ya da 1102 çağrı merkezine ulaşın.

En önemlisi: YURT DIŞINDAN GELDİYSENİZ (ki aslında gelmeseniz keşke de o özlediğiniz ailenizi risk altına atmasanız)

Kesinlikle kimseye sarılmayın, öpmeyin, 1 metreden çok yaklaşmayın

Evinizde odanızdan çıkmayın

Ortak alanlara çıkmak zorunda kalırsanız maske takın

Kullandığınız tabak çatal bıçak havlu gibi kişisel eşyanızı ayırın ve ayrı yıkayın

14 gün içinde ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetiniz olursa salgın ekibini arayın! Doktora, hastaneye koşmayın.

HERKES DUYARLI OLSUN

BİR BİRİMİZİ UYARALIM!

Sokakta toplu gördüğünüz kişileri uyarınız. Bir kişi hasta gezerse sizin de anneniz, babanız, neneniz, dedeniz ölebilir!

Bu sorumluluk hepimizin!