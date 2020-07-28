Kuzey Kıbrıs Turkcell’in binlerce hediye kazandıran “Salla Kazan” kampanyası bayrama özel kampanyasını duyurdu. Salla Kazan, Kurban Bayramı 2 katı konuşma ve internet kazandıracak.

Cep Hesabım uygulaması üzerinden erişilen ve aylık on binlerce kişinin kullandığı Salla Kazan kampanyası pandemi döneminde de Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilere özel bir ayrıcalık sunuyor.

Turkcell’liler kampanya ile sadece telefonlarını sallayarak kazandığı internet, BiP dakika veya konuşmanın tam 2 katını koşulsuz ve şartsız kazanacak.

Gürkan: “Sadece telefonunuzu sallayarak 2 katı hediye kazanın”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Yurt Dışında Kullanım ve Bağlılık Ürün Yöneticisi Dize Gürkan, Salla Kazan kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gürkan, kampanyanın yoğun ilgi ve katılımla artarak devam ettiğini söyledi. Bayram kampanyasıyla ilgili de bilgi veren Gürkan sözlerine şöyle devam etti: “Salla Kazan uzun zamandır devam eden ve müşterilerimize her hafta birbirinden farklı hediyeler sunan kampanyamızdır. Salla Kazan ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler sadece telefonlarını sallayarak günlük, aylık ve haftalık kullanıma göre değişen 40’ı aşkın farklı hediye paketi ile binlerce hediye kazanıyor. Bayram kampanyasında ise tüm bu faydalara ek olarak yine koşulsuz şartsız bu kez 2 katı hediye kazandırıyoruz. 31 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında yer alacak kampanyada tek yapmanız gereken, Cep Hesabım uygulamasında yer alan Salla Kazan menüsüne girerek sadece telefonunuzu sallamak. Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi adına tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı da bu vesile ile kutluyoruz.”

Açıklamada, bayramdan önce kampanyadan yararlanmış olan Turkcell’lilerin, pazartesi günü yenilenecek hakları ile 2 katı hediye kampanyasından 3 Ağustos Pazartesi günü yararlanabileceği de aktarıldı.

Salla Kazan’dan nasıl yararlanılıyor?

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bireysel ve kurumsal ses hattı kullanan müşterileri Salla Kazan kampanyasından her hafta 1 kere yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında verilen faydalardan kalan miktarının sorgusu da yine Cep Hesabım uygulamasından yapılabiliyor. Cep Hesabım uygulaması App Store ya da Google Play Store’dan indirilerek kullanılabiliyor. Ayrıca dileyenler mobil cihazlarından https://www.kktcell.com/salla-kazan-kampanyasi linkini kullanarak da uygulamayı indirerek giriş yapabiliyor.