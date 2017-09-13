Gürkan Gökaşan: Aldığınız nefesin kıymetini iyi bilin
İçimizdekiler
(Grafik Tasarımcı & Akademisyen)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… İşkolik.
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Bir Cafe de ben açardım herhalde.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Muhtemelen işlerim ve doktoram.
Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan.
En büyük pişmanlığım… Pişmanlığım yok.
En büyük sevincim… Ailem ve dostlarım.
Hayatımın dönüm noktası… Kafka’nın “Dönüşüm” kitabını okuduğumun ertesi günü
Beni en çok etkileyen yazar… Franz Kafka
Başucumdaki kitap… Oruç Aruoba “Yürüme”
En keyif aldığım müzik… Klasik müzik
En son izlediğim film… Rabbit-Proof Fence
Kendim için son aldığım şey… II. Dünya Savaşı’ndan kalma değerli bir hatıra.
Dolabımdaki en gereksiz şey… Kravat.
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kahve fincanı.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Duygularımı daha çok yansıtabilmek isterdim.
Kendimde beğendiğim özellik… Soğukkanlılığım.
Olmasa da olur… Para.
Olmazsa olmaz… Huzur.
En iyi yaptığım yemek… Omlettir herhalde.
Hayalimdeki dünya… Kimsenin kimseyi yaptıklarından dolayı yargılamadığı bir dünya.
Aşk benim için… Tutku’m
Onunla çok tanışmayı isterdim… Mustafa Kemal Atatürk
Görmek istediğim yer… Japonya
Mutlaka yapmak istediğim… Wingsuit uçuşu
Son olarak söylemek istediklerim… Aldığınız nefesin kıymetini iyi bilin ve sevdiklerinize sımsıkı sarılın..