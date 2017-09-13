Gürkan Gökaşan: Aldığınız nefesin kıymetini iyi bilin

(Grafik Tasarımcı & Akademisyen)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… İşkolik.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Bir Cafe de ben açardım herhalde.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Muhtemelen işlerim ve doktoram.

Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan.

En büyük pişmanlığım… Pişmanlığım yok.

En büyük sevincim… Ailem ve dostlarım.

Hayatımın dönüm noktası… Kafka’nın “Dönüşüm” kitabını okuduğumun ertesi günü

Beni en çok etkileyen yazar… Franz Kafka

Başucumdaki kitap… Oruç Aruoba “Yürüme”

En keyif aldığım müzik… Klasik müzik

En son izlediğim film… Rabbit-Proof Fence

Kendim için son aldığım şey… II. Dünya Savaşı’ndan kalma değerli bir hatıra.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kravat.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kahve fincanı.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Duygularımı daha çok yansıtabilmek isterdim.

Kendimde beğendiğim özellik… Soğukkanlılığım.

Olmasa da olur… Para.

Olmazsa olmaz… Huzur.

En iyi yaptığım yemek… Omlettir herhalde.

Hayalimdeki dünya… Kimsenin kimseyi yaptıklarından dolayı yargılamadığı bir dünya.

Aşk benim için… Tutku’m

Onunla çok tanışmayı isterdim… Mustafa Kemal Atatürk

Görmek istediğim yer… Japonya

Mutlaka yapmak istediğim… Wingsuit uçuşu

Son olarak söylemek istediklerim… Aldığınız nefesin kıymetini iyi bilin ve sevdiklerinize sımsıkı sarılın..