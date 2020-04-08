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Gürgen’in vefatı yasa boğdu

Gürgen’in vefatı yasa boğdu

Orman Yüksek Mühendisi, Doğan Gürgen bu sabah yaşamını yitirdi, Gürgen'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. 

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Orman Yüksek Mühendisi, Doğan Gürgen bu sabah yaşamını yitirdi, Gürgen'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. 

1944 doğumlu aslen Cihangirli olan Doğan Gürgen, Orman Mühendisleri Odası’nda uzun yıllar başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış  Orman Dairesi Müdür Muavinliği'nden emekli olmuştu.

 

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