Gürgen’in vefatı yasa boğdu

Orman Yüksek Mühendisi, Doğan Gürgen bu sabah yaşamını yitirdi, Gürgen'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

1944 doğumlu aslen Cihangirli olan Doğan Gürgen, Orman Mühendisleri Odası’nda uzun yıllar başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış Orman Dairesi Müdür Muavinliği'nden emekli olmuştu.