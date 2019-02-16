Gürcistan’da hedef kürsü

Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi, Türkiye Milli Takımı ile Avrupa Voleybol Konfederasonu (CEV) 2019 Kar Voleybolu Avrupa Turu Gürcistan etabı için bu ülkeye gitti. YENİDÜZEN’e konuşan Merve Çelebi, hedeflerinin kürsü olduğunu belirtti.

Çelebi, Gürcistan’ın Baturani şehrinde düzenlenen üçüncü etapta Türkiye milli takımı adına mücadele edecek. Turnuvanın ilk maçında Merveli Türkiye bugün Rusya ile karşılaşacak.

Çelebi: “Final oynamak istiyoruz ama en önemlisi madalya”

Hafta başında adadan ayrılarak Antalya’da milli takıma katılan Merve, önceki gün Gürcistan’a varırken, dün takımı ile turnuva öncesi son çalışmasını yaptı. Organizasyon öncesi YENİDÜZEN’e konuşan Merve, hedeflerinin öncelikli olarak kürsü olduğunu belirtti. İlk etapta dördüncü olduklarını, ikinci etapta finale yükselmeyi 2-1’lik skorla ellerinden kaçırdıklarını belirten Merve, “Hedefimiz tabi ki final oynamak ama en önemlisi madalya kazanarak dönmek” açıklamasını yaptı.

10 kadın, 10 erkek takımının mücadele edeceği Gürcistan etabında Merve, Bahanur Gökalp ve Simge Yalçın ile birlikte başarılı olabilmek için mücadele edecek.

Moskova’da dördüncü, Kayseri’de üçüncü olmuştu

Çelebi, Türkiye milli takımı ile Moskova’da düzenlenen ilk etapta Avrupa dördüncüsü, Kayseri’de düzenlenen ikinci etapta da Avrupa üçüncüsü olma sevinci yaşamıştı.

Organizasyonda Gürcistan, Rusya, Polonya, İtalya, İran, Ermenistan, Litvanya, Romanya ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden 23 takım yer alıyor.