Gürcafer’den hükümete: “Lütfen artık istifa edin”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, UBP – HP Koalisyon Hükümeti’nin ülkeye zarar verdiğini ifade ederek, hükümeti istifaya çağırdı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, hükümet ortağı partilerin her birinin ülke demokrasisi için değerli olduğunu belirterek, “ancak bu ortaklık ülkeye zarar vermektedir” dedi.

Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi’nin ülkeye hizmet etmek amacıyla kurduğu koalisyon hükümeti, bırakın ülkeye fayda sağlamayı adeta zarar verir noktaya gelmiştir.

Ülke yönetimi için var olan makamlar, çözüm bekleyen bir sürü sorun varken, günlük atışmalara odaklanmış olan hükümet ortakları tarafından işgal edilmektedir.

Gerek UBP gerekse HP, demokrasimizin değerli iki partisidir. Her iki parti de kendi içerisinde ülkeye faydalı bir sürü insan barındırmaktadır.

Ancak gelinen noktada, bu ortaklık ülkeye zarar vermektedir. Bu nedenle UBP – HP Hükümetine çağrımızdır; lütfen artık istifa edin, bizleri de sokaklara döküp eziyetlemeyin.”