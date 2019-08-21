Güpegündüz çaldı, trafiğe yakalandı

Gönyeli’de bu sabah saatlerinde sahibinin anahtarını üzerinde unuttuğu Mercedes marka bir araç, 19 yaşındaki A.K tarafından çalındı. Kısa süre sonra araç trafikte tespit edildi, A.K de yakalanarak tutuklandı.

Ayşe Arifoğlu sabah saatlerinde Gönyeli’de park ettiği aracının çalındığını sosyal medyadan duyurdu, yardım istedi.

Kısa sürede yüzlerce kişinin paylaşım yaptığı araç hırsızlığı ile ilgili polis hemen harekete geçti. MS 812 plakalı araç Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde, trafik ekiplerince tespit edildi, araç mal sahibine teslim edilirken, aracı çalan A.K. ise tutuklandı.

Trafik ekipleri tespit etti

Konu ile ilgili bilgi paylaşan polis, aracın Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde trafik ekipleri tarafından tespit edildiğini, 19 yaşındaki bir kişinin de tutuklandığını duyurdu.

Polisin açıklaması şu şekilde: Bugün, saat 10:45 sıralarında, Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan Ayşe Arifoğlu'na ait MS 812 plakalı araç bir erkek şahıs tarafından çalışmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine kısa süre içerisinde söz konusu şahıs ve araç Küçük Kaymalı bölgesinde trafik ekipleri tarafından tespit edilmiştir. Araç mal sahibine teslim edilmiş, aracı çalan A.K. (E-19) ise tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Aracın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce araç sahibi Ayşe Arifoğlu'nun araçtan indiği görülüyor.

Önce araca yaklaşan bir kişi, bir sonraki gelişinde Ayşe Arifoğlu'nun anahtarı üzerinde bıraktığı arabaya binerek uzaklaşıyor.