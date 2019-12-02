Günümüzün Meslekleri Endüstri Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği

YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Endüstri bir ülkenin gelişmişliğini gösterir en temel etkenlerin başında gelmektedir. Doğru işler yapmak, doğru eğitimleri vermek ve bu eğitimler ile yetişmiş olan mühendisler sayesinde yeni icatlar yaparak, bunları dünyaya yaymak, o ülkenin daha fazla gelişmesini de sağlayacaktır. Teknoloji bizlere birçok faydayı sağladığı gibi, dünyayı yakından tanımamızı da sağlayarak, buna uygun eğitimler almamıza imkan sunuyor. İşte Endüstri Mühendisliği de yeni meslekler arasında yer almaktadır. Bir fabrika içerisinde yapılması gerekenleri tespit eden ve bunları uygulayarak, fabrikanın maliyetlerini azaltan kişiler, Endüstri Mühendisleri olmaktadır.

Endüstri Mühendisliği, analiz eden, istatistikler yapan ve temelde en sorunsuz çalışan ve en az maliyetler ile işini görecek olan ekipmanlara dönüş yapar. Sanayide ki gelişmenin temel bireyleri arasında yer aldıkları gibi, yaptıkları iyileştirmelere, sadece güne uygun değil, geleceğe uygun olarak yapılmaktadır.

Bir Fabrika Daha İyi Nasıl Çalışır?

Bu sorunun cevabını Endüstri Mühendisleri verir. Yapmış oldukları her iyileştirme ile birlikte, fabrikanın uzun yıllar boyunca sıkıntısız çalışmasına imkan sunar. Endüstri Mühendisliği öğrencileri bu temeller üzerine eğitim alarak, nelere dikkat edeceklerini, nasıl düzenlemeler yapacaklarını öğrenip, buna göre işletmeyi organize eder. Aslına bakarsanız bu meslek sahiplerini anlatmak oldukça zordur. Okuduğunuz yazılar, izlediğiniz videolar size kısmen bilgiler vermekle birlikte, tam olarak ne yaptıklarını anlamanıza yeterli olmayacaktır.

Bu mühendislik üzerine eğitim alanlar, her şeyin maliyetlerini analiz ederek, bunu düşürür ve işletmenin kâra geçmesini sağlar. Endüstri Mühendisleri yapmış olduğu analizleri sadece bir alana yönelik değil, işletmenin her departmanına göre yapar. Ham madde girişinden, ürün çıkışına kadar yapmış oldukları analizlere göre işletmenin verimliliğini arttıracak faaliyetlerde bulunur.

Endüstri Mühendisliği Aranan Bir Meslek Mi ?

Kurumsal firmalar için kesinlikle aranan meslekler arasında ilk sırada yer almaktadır. Buna binaen yeni kurulan işletmelerde Endüstri Mühendisleri ile çalışarak, henüz kuruluş aşamasında gerekli düzenlemeleri yapıp, ekstra maliyetleri ortadan kaldırıp, işletmenin uzun yıllar sorunsuz ve en az maliyet ile çalışmasını sağlar.

Göklerin Hakimi Uçak Mühendisleri

Uçak Mühendisliği, en garanti meslekler arasında yer almaktadır. Yeni hava yolu şirketleri, yeni dizayn edilmiş uçaklar, daha uygun maliyetler için uçakların daha fazla havada kalmasını sağlamak, mühendisliğin en temel konularının başında gelmektedir. Uçakların farklı bölümleri bulunmakta ve Uçak Mühendisliği öğrencileri de bu bölümler üzerine eğitim alarak, bir temelin oluşmasını sağlamaktadır. Arabanın bir aksamı çalışmadığı zaman, yolunuza devam edebilirsiniz. Ancak uçaklarda bu gibi durumlar geçerli olmamasından dolayı, her aksamın sorunsuz şekilde çalışması gerekmektedir. İşte bu nedenle uçaklar havalanmadan önce gerekli bakımları yapılır ve onaylanması ile birlikte uçuşa geçer.

Sadece bakım alanlarında değil, uçak üretim alanları için de Uçak Mühendisliği aranan mesleklerin başında gelmektedir. Büyük uçakların yanında, ayrıca jetler, askeri araçlar, helikopterler ve hatta insansız hava araçları ile dronelar üzerine de çalışmalar sürdürmekte.

Uçak Mühendisi Nerelerde Çalışır?

Uçak Mühendisi, adına yakışır bir şekilde hava yolu araçlarının tamamında çalışır. Çalışma alanları özel şirketler, devlet kurumları, askeri çalışma alanlarıdır. Uçak Mühendisliği eğitimleri, motor, elektronik, bilgisayar temelli olup, bu temele bağlı olarak uçağın tüm aksamlarının çalışma prosedürlerine göre uygun hale gelmesini sağlayarak, uçağın havalanmasını, havada süzülmesini ve uçağın yere inmesini sağlar.

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği üzerine eğitim almak ya da Uçak Mühendisliği okumak istiyorsanız eğer, size en iyi eğitimleri veren üniversiteleri tercih etmeniz gerekmektedir. Türkiye'nin en iyi özel üniversiteleri arasında bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi, sağlamış olduğu eğitimler ile öğrencilerin başarılı dönemler geçirmesini sağlamaktadır. Uygulama laboratuvarları, gerçekçi analizleri, projeleri ile bir bütün halinde öğrencilerin eğitim almasını sağladıklarından dolayı, buradan mezun olan öğrenciler çok hızlı bir şekilde iş sahibi olmaktadır.