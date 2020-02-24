“GÜNSEL Tanıtım Ofisi” Dereboyu’nda açıldı…

109 Türk mühendisi tarafından tasarlanarakprototip üretimi tamamlanan ve 20 Şubat tarihinde 3000 kişinin katılımı ile tanıtılan ülkemizin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in tanıtım ofisi Lefkoşa Dereboyu’nda açıldı.

Üretim aşamasına gelen B9’un görücüye çıktığı ve otomobil severlere GÜNSEL B9 modelini yakından inceleme fırsatı sunan“Günsel Tanıtım Ofisi’nde, GÜNSEL ile ilgili model, marka ve teknik özellikleri ile detaylı bilgiler alınabiliyor. Büyük heyecan ve merakla beklenenGÜNSEL markasını deneme fırsatının kapılarını açan GÜNSEL Tanıtım Ofisi’nde GÜNSEL B9 için test sürüşü randevusuda alınabilecek.GÜNSEL Tanıtım Ofisinde GÜNSEL marka ürünlerinde satışı yapılacak.

İkinci Model“J9”da sergileniyor…

GÜNSELB9 ile otomotiv sektörüne giriş yapan GÜNSEL’in, özgün ve göz alıcı iç ve dış tasarımı yanı sıra, dinamik ve keskin çizgileri, farklı donanım özellikleriyle ilgi çekecek olan SUV segmentinde bulunan ikinci modeli “J9”da GÜNSEL Tanıtım Ofisindesergileniyor.“J9” dört kapılı, geniş hacimli bir aile otomobili olarak öne çıkıyor.