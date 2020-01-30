“GÜNSEL” seri üretim 2021'de

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Ar-Ge ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği bölümü tarafından uzun yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan ve 2016 yılında “Model 1” tanıtımı yapılarak prototip üretimi tamamlanan “Günsel”in ilk modelinin tanıtımı 20 Şubat’ta yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in projesi olan ve başkanlık ettiği Ar-Ge çalışmalarının sonucu tasarımından mühendisliğine kadar yerli kaynaklar ile üretilen “GÜNSEL” Model 1’in, 20 Şubat Perşembe günü, saat 19.00’da Elexus Otel’de düzenlenecek organizasyonla tanıtımı yapılacağı bildirildi.

SERİ ÜRETİM 2021’DE…

109 mühendisin 1,2 milyon saat emek vererek, birçoğu kendi mühendis kadroları tarafından geliştirilen 10 binin üzerinde parçanın bir araya gelmesiyle oluşan Model 1’in seri üretimine 2021 yılında başlanması hedefleniyor. “Yeni nesil, zarif ve verimli” mottosuyla yola çıkılan “Günsel”in seri üretimi, YDÜ kampüsünde yer alan ve inşası tamamlanan otomobil fabrikasında yapılacak.

KKTC’de oluşturulacak otomotiv sektörü ile ekonomiye değer katması öngörülen projede, 2020 yılı içerisinde 200 araç üretilecek.

2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor.

“GÜNSEL” ÜRETİM TESİSLERİ TAMAMLANDI

Tasarımdan Ar-Ge’ye, üretimden pazarlamaya kadar tüm otomotiv süreçlerini yenilikçi bir yapıyla tek bünyede toplayan ve Aralık 2016’da temelleri atılan 250 bin metrekare alana kurulu, 30 bin metrekare kapalı alana sahip “GÜNSEL” üretim tesisleri tamamlandı.

Fabrikanın, 2020 yılı sonuna kadar kapalı alan büyüklüğü 100 bin metrekareye ulaşacak.

“BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMENİN HEYECANI İÇERİSİNDEYİZ…”

KKTC’de öz kaynaklarla otomobil üretme yolculuğunun büyük bir hayalle başladığını dile getiren YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu ailesi ve Günsel ailesinin 41 yıllık geçmişinde bütün yatırımlarını hep KKTC için ve hep Kuzey Kıbrıs’ta yaptığını, şimdi de yoğun bir emek, yüksek inanç, azim ve arzu ile otomobil üretme hayalinin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğu ve heyecanını taşıdıklarını söyledi.

KKTC’de araba üretecek olmalarının gururunu yaşadıklarını dile getiren Günsel, büyük bir ekiple yıllar süren çalışmaların ardından “Günsel”in tasarımını ve üretimini yapma noktasına gelinmesinin bir devlet nişanesi olduğunu ifade etti.

28 ülkede 800’ün üzerinde otomotiv tedarikçisi ile anlaşmalar imzaladıklarını belirten Günsel, “Ülkemizin kendi üretimi ve bir teknoloji harikası olacak arabayla halkımızın tanışması artık sadece hayal değil hayat bulmasının güzel gerçeğidir” şeklinde konuştu.

2016 yılında model, marka ve teknik özellikleri tanıtılan “GÜNSEL” Model 1’in artık yollarda olma zamanının geldiğini söyleyen Günsel, kurdukları üretim tesisleri ile de KKTC’nin bundan sonra otomobil üreten, geliştiren ve ihraç eden ülkeler arasında yer alacağını ifade etti.

Günsel, birikimleri, yaratıcılıkları ve emekleriyle “Günsel”in vücut bulmasını sağlayan mühendislerine ve çalışma ekibine teşekkür ederek, Kuzey Kıbrıs’ın sanayisine, ekonomisine, teknolojik gelişimine ve geleceği için çok şey müjdeleyen “Günsel” ile üretim tesislerinin ülkeye büyük bir güç katacağını kaydetti.