Günsel Kupası CB Avenida’nın

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Dr. Suat Günsel Turnuvası, Kuzey Kıbrıs’lı basketbolseverlerin yoğun katılımıyla sona erdi. Turnuvanın finalinde İspanyol ekip CB Avenida, ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi'ni 61-56 yenerek birinci oldu. Yakın Doğu Üniversitesi ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkişler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, RA25 Spor Salonu’nda dört gündür devam eden turnuvada, Galatasaray altıncı, Castors Braine beşinci, Hatay BŞB dördüncü oldu. Turnuvada USK Prag üçüncü, Yakın Doğu Üniversitesi ikinci CB Avenida ise şampiyon oldu.

Şampiyon CB Avenida

Turnuvasının son gününde ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi ile İspanyol ekibi Avenida şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Avenida 56-61 kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Quanitra Holingsvort 19 sayı, Olcay Çakır Turgut 7 sayı, Kim Mesrdagh 3 sayı, Elin Eldebrink 12 sayı, Cansu Köksal 5 sayı, Bahar Çağlar 2 sayı, Ann Wauters 8 sayı kaydetti.

CB Avenida’da: Adaore Elonu 6 sayı, Laura Nicholls 6 sayı, Silvia Dominguez 8 sayı, Fahriya Abdi 6 sayı, Laura Quevedo 5 sayı, Maria Asurmendi 10 sayı, Laura Gil 5 sayı, Chrissy Givens 11 sayı, D'Andra Moss 4 sayı ile takımlarının öne çıkan isimleri oldular.

CB Avenida takımı şampiyonluk kupasını Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel’in elinden aldı. Yakın Doğu Üniversitesine ise ikincilik kupası Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu tarafından verildi.

En değerli oyuncu Asurmendi

Turnuvanın en değerli MPV’si Avenida’dan Maria Asurmendi seçildi. Yakın Doğu Üniversitesi’nden Kuanitra Hollingsvorth sayı lideri, USK Prag’dan Elena Hanusova ribaunt, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Olcay Çakır Turgut asist lideri oldu.

Dört gün süren ve Kuzey Kıbrıs Kıbrslı basketbol severleri basketbola doyuran turnuva sonunda, takımların Başantrenörleri ile maçları yöneten hakemlere turnuvaya katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Turnuva boyunca maçları yayınlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumuna da turnuvaya koyduyu katkıdan dolayı plaket verildi.

Beşinci Castors Briane, altıncı Galatasaray

Kupanı final günü ilk karşılaşması olan beşincilik ve altıncılık maçında Castors Brain ile Galatasaray karşılaştı. Castros Braine maçtan 69-64 galip ayrılarak turnuvayı 5’inci sırada bitirdi. Galatasaray ise Dr. Suat Günsel Basketbol Kupasını altıncı olarak tamamladı.

Üçüncü USK Prag, dördüncü Hatay

Kupanın üçüncülük ve dördüncülük maçında ise USK Prag ile Hatay BŞB karşı karşıya geldi. USK Prag maçı 66-82 kazandı ve Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Turnuvasında üçüncü oldu.