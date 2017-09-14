Günsel Kupası başlıyor

Avrupa ve Türkiye’de kadın basketbolunun önemli ekiplerinin yer alacağı Uluslararası Dr. Suat Günsel Basketbol Kupası bugün başlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde RA 25 Spor Salonu’nda bugün başlayacak olan kupa, 17 Eylül Pazar günü sona erecek. Kupada Yakın Doğu Üniversitesi’nin yanı sıra Çek Cumhuriyeti’nden USK Prague, İspanya’dan Perfumerias Avenida, Belçika’dan Castros Braine, Türkiye’den Galatasaray ile Hatay Büyükşehir Belediye takımları mücadele edecek.

Açılış maçı Galatasaray – CB Avenida

RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak maçlara giriş ücretsiz ve basketbol severler ile halka açık olacak. Turnuva boyunca tüm maçlar BRT1 HD kanalından canlı olarak yayınlanacak. Turnuvanın açılış maçı, bugün saat 17:15’de Galatasaray ile CB Avenida arasında oynanacak. İlk günün ikinci maçı ise saat 19:30’da Yakın Doğu Üniversitesi ile ZWZ USK Prague arasında oynanacak.

McBride, Lavender ve Vandersloot forma giyemeyecek

Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası’nda Yakın Doğu Üniversitesi’nin yeni transferleri ilk kez forma giyecek. Kuanitra Hollingsvorth, Bahar Çağlar, Ann Wauters, Olcay Çakır, Elin Eldebrink, Kim Mestdagh, Cansu Köksal, Gökçe Doğan, ve Emine Koç turnuva için adaya getirilirken WNBA’de forma giyen Kyle McBride, Jantel Lavender ve Courtney Vandersloot organizasyonda yer alamayacak.

Turnuvanın programı

Turnuvada yer alacak olan 6 takım A ve B olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplarını lider olarak tamamlayan ekipler Pazar günü final maçında karşı karşıya gelecekler. A Grubu’nda Galatasaray, CB Avenida ve Hatay Büyükşehir, B Grubu’nda Yakın Doğu Üniversitesi, USK Prague ve Castors Braine takımları yer alıyor. Uluslararası Dr. Suat Günsel Kupası’nda 4 gün boyunca sürecek karşılaşmaların programı şöyle:

Bugün

17.15: Galatasaray – CB Avenida

19.30: YDÜ – USK Prague

Yarın

17.15: Hatay BŞB – Galatasaray

19.30: Castros Braine – YDÜ

Cumartesi;

17.15: CB Avenida – Hatay BŞB

19.30: USK Prague – Castors Braine

Pazar

15.00: A Grubu 3’üncüsü – B Grubu 3’üncüsü

17.15: A Grubu 2’ncisi – B Grubu 2’ncisi;

19.30: (Final) A Grubu 1’incisi – B Grubu 1’incisi