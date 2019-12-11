“Günlük hayatın koşuşturmasında, sağlığımızı unutuyoruz”

Dila ŞİMŞEK

Eczacı Hatice Özalp, 17 senelik mesleğini son altı yıldır daha da geliştirerek, Kıbrıs’ın kuzeyinde sağlıkta organik ürünlerin önünü açtı, aldığı ‘koçluk’ eğitimleri ile adını duyurdu.

Girne’de eczacı olan ve Kyrenia Life Organic’in işletmecisi olan Hatice Özalp, çocuk sahibi olduğunda sağlıklı yaşam ve beslenmeye olan ilgisinin daha da arttığını anlatıyor.

“Her gün yeni ilaç, yeni hastalıklara kendinizi hazırlamanız gerekiyor”

40 yaşındaki Mehmetçikli Özalp, “Üniversitede veterinerlik okumaya başladığımda fark ettim ki, hayvanlara farklı şekilde yardım etmek istiyorum. Bu nedenle eczacılığa geçtim. Mezun olduktan sonra kendi eczanemi açarak mesleğe atıldım. Ülkemizde eczacılık alanında ne yazık ki fazla çalışma alanı yok… Laboratuvar ve benzeri alanlarda çalışma şansımız yok. Bu nedenle birçok kişi kendi işletmesini açıyor. Tabii ki o zamandan bu yana, katıldığım birçok eğitimlerle öğrenciliğim neredeyse hiç bitmedi. Tıp sürekli kendini yenileyen ve gelişen bir alan… Her gün yeni ilaç, yeni hastalıklara kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Özellikle Kıbrıs’ta eczaneler, hastanelerden önce uğranılan ilk durak…” diyor.

“Spor yapıyorum, sağlıklıyım deyip duygularımızı veya mental sağlığımızı düşünmüyoruz…”

İnsanların günlük hayatın yoğunluğu ile sağlığını atladığını söyleyen Özalp, sağlıklı olmak için bedensel, zihinsel ve duygusal anlamda bütünlüğün şart olduğunu söylüyor. “Biz genelde bunlardan sadece birisine odaklanıyoruz. Spor yapıyorum, sağlıklıyım deyip duygularımızı veya mental sağlığımızı düşünmüyoruz. Günlük koşuşturmada bu yok sayılıyor. Ben aldığım eğitimlerle, sağlık koçluğu da yapıyorum. İnsanların gerçek anlamda neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda her iki senede bir ilk yardım eğitimi alıyoruz. Bir keresinde bir çocuğun boğazına bir şey takılmış, ambulans için yeterli vakit kalmadığı bir durumda kalmıştık. Hemen ilk yardım uyguladık. Şimdi kendisi daha da büyüdü ve her geldiğinde teşekkür eder. Herkesin ilk sağlık eğitimini alması gerekir” diye konuşuyor.

“Organiği insanlara uzun uzun anlatıyorum çünkü insanlar bahçelerinde yetişen bir şeyi organik zannediyor”

İki toplumlu çalışmalarda yer aldığını belirten Özalp, annelere emzirmenin önemi ve bilinmesi gerekenler hakkında bilgi verdiklerini ifade ediyor. “Bu ücretli bir şey değil, tamamen gönüllülükle yaptığımız bir şeydir. Ben 2011’de anne olduğumda sağlıklı yaşam üzerine yoğunlaştım. Ne yemeliyim, çocuklarım ne yemeli diye. Sonrasında da Kyrenia Life Organic’i açtık. Haftada iki kere organik sebzelerimiz, ürünlerimiz geliyor. Şampuanından deterjanına, sertifikalı organik ürünleri getiriyoruz. Organiği insanlara uzun uzun anlatıyorum çünkü insanlar bahçelerinde yetişen bir şeyi organik zannediyor, halbuki o doğaldır ve ikisi arasında fark vardır. Bunu hiç bıkmadan herkese anlatıyorum” şeklinde konuşuyor.

“Organik beslenmek ve tüketmek, yaşam kalitemizi değiştirir”

Özalp sözlerine şöyle devam ediyor: “İnsanların organik ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesini istiyorum. Sağlıkta bunun öncülüğünü yapmaktan da gurur duyarım. Kıbrıs’ta buna yeterince sahip çıktığımızı düşünmüyorum ancak organik beslenmek ve tüketmek, yaşam kalitemizi değiştirir. Kıbrıs’ın da, organik ürünlere kolay ulaşılabilir bir yer olmasını diliyorum…”