Güngördü: “2015 itibarıyla borcumuz yok”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin gelirlerinde önemli oranda artış kaydedildiğini ve 2015 itibarıyla borcu bulunmadığını belirtti.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin “2015 KKTC Ekonomik Durum Raporu”nda belediyelerin gelirleri bölümünde Girne Belediyesi ile ilgili teknik bir hatadan dolayı bilgi verilememesinden dolayı yazılı açıklama yaptı.

Göreve başladığı 1 Temmuz 2014’ten itibaren Girne Belediyesi’nde gelirlerin geçmiş döneme göre “önemli oranda” artırdıklarını kaydeden Güngördü, 2013 ile 2015 mali yıl kıyaslandığında arada büyük fark bulunduğunu, 2016 yılında yapılan tahsilatın da bir önceki yıla göre arttığını vurguladı.



“Tahsilat oranları ikiye katlandı”

Gelir artırıcı tedbirler sayesinde bütçede öngörülen hedeflerin aşıldığını belirten Güngördü, suda yüzde 30, meslek vergisinde yüzde 98 ve kira gelirlerinde de yüzde 50 artışla tüm tahsilat oranlarının neredeyse ikiye katlandığını ifade etti.

Nidai Güngördü, görevdeki 30 ay içerisinde geçmişten gelen yaklaşık 3.5 milyon TL tutarındaki borcu ödediklerini, kente ve iş araçlarına yaklaşık 1 milyon 150 bin TL yatırım yaptıklarını ve bunlara rağmen 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle borçlarının bulunmadığını, bankada yaklaşık 7 milyon 500 bin TL mevduatlarının bulunduğunu ifade etti.

Güngördü ayrıca, inşaatı devam eden Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nin geçmiş dönemden kalan sorunlu arazi için ilgili makamlara yaklaşık 1 milyon 500 bin TL’lik ödeme yapıldığını da kaydetti.



7.5 milyon bankada

Girne Belediyesi’nin 2015 yılı kesinleşen bütçesinin 62 milyon 880 bin 500 TL olduğunu belirterek, bunun 28 milyon 570 bin 850 TL’sinin özkaynak gelirleri, 18 milyon 570 bin TL’sinin ise devlet katkı payı olduğunu söyleyen Güngördü, personel giderlerinin toplam gelirlere oranının ise yüzde 38.4 olduğuna dikkat çekti.

Su, meslek vergisi gibi tahsilatlardaki artışla ilgili rakamlar veren Güngördü, yıllardır yenilenmeyen belediye ile kiracılar arasındaki sözleşmelerinin yenilendiğini kaydetti. Güngördü, 2013 yılında yaklaşık 100 bin TL olan kira gelirlerinin, yüzde 50 artışla 2015’te yaklaşık 153 bin TL’ye yükseltildiğini, yıllardır çok düşük kira bedelleri ve düzensiz tahsilatı önlemek için Girne Belediyesi kira komisyonundaki meclis üyelerinin de önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

