Güngör çöplüğü yanıyor

Güngör çöplüğünde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı başlayan yangının kontrollü bir şekilde devam ettiği açıklandı.

Saat 16:30 sıralarında başlayan yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra, Dikmen ve Değirmenlik Belediyesine ait tankerler ve iş makineleri ile müdahale edildi.

Polise göre yangın kontrol altına alınmış olup, kontrollü bir şekilde yanmaya devam ediyor.